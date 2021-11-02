مفاجأة فنية .. الكشف عن الديانة الحقيقية لخطيب ابنة عمرو دياب < نور > .. والمفاجأة في جنسيته ؟

الرياض - محمد الاطلسي - اصبح خطيب ابنة الهضبة عمرو دياب تريند محرك البحث الأشهر حول العالم “جوجل”، وبات الأكثر بحثا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها في صورة جديدة لخطوبتها، حيث ظهر خطيبها وهو راكع أمامها في إحدى الصور ويقدم لها خاتم بسيط لإعلان خطوبتهما رسميًا.

خطيب نور عمرو دياب يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

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وبدأ رواد ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في طرح العديد من الأسئلة حول خطيب نور عمرو دياب، من هو، وما هي ديانته، والكل بدأ في البحث عن معلومات عنه، خاصة وأن خطيب نور عمرو دياب قد دخل عالم السوشيال ميديا بشدة بعد سؤال الفتيات عن هوية هذا الشاب الذي خطف قلب ابنة الهضبة نور عمرو دياب وهي الابنة الكبرى له وتبلغ من العمر 31 عامًا.

معلومات عن خطيب نور عمرو دياب

– اسمه كيران وودورد.

– يعمل في مجال اللياقة، ويعمل مصورا.

– شاب من أصول أفريقية من دولة غانا.

– يحمل الجنسية البريطانية.

– يبلغ من العمر 34 عامًا.

وبدأ الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السؤال عن ديانة خطيب نور عمرو دياب، خاصة أنها قررت الانتقال للعيش معه في بريطانيا، وبالبحث عن ديانته وجدنا أنها الإسلام.