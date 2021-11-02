محمد ممدوح يدعم أحمد مالك بعد ترشحه لـ جائزة أفضل ممثل

أعلن الفنان أحمد مالك ترشحه لجائزة أفضل ممثل من الأكاديمية الأسترالية للسينما والتلفزيون والتي يتنافس فيها مع نجوم عالميين.
ولذلك قام عدد كبير من الفنانين بدعم الفنان أحمد مالك ، من بينهم الفنان محمد ممدوح ، حيث كتب عبر خاصية “ الستورى ” بحسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام “ انا فخور بـ أحمد مالك .. ألف مبروك يا مالك .. ربنا يوفقك وتفضل مشرفنا ديما ”
وكان كتب أحمد مالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" سعيد اوي اوي بالترشيح من الأكاديمية الاسترالية للسينما والتلفزيون كأفضل ممثل أول جمب اسامي مهمة جدا عالميًا! ده اول ترشيح لممثل مصري في تاريخ الأكاديمية، ابن الجيزة ينافس سيمون بيكر (بغض النظر عن صورة الباسبور اللي اختروها)"
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