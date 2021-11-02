شاهد.. كيف يحتفل حسن أبو الروس بالهالوين

نشر الفنان حسن أبو الروس، عدة صور جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر حسن أبو الروس فى الصور بإطلالة غريبة محتفلا بالهالوين، وعلق قائلاً:" ماشيها بالحب و مش بالحرب عشان في الحرب هتموت م الضرب #شيكالاستيك #باللاڤ".

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