عندما وقف الفنان المصري الكبير خليل مرسي أمام الكعبة ولم يرأها رغـ.ـم وقـ.ـوفه أمامها: قلبي انقـ.ـبض أوي | تفاصيل صادمة

الرياض - محمد الاطلسي - ولد خليل مرسي، بمـ ـحافظة القاهرة في 21 سبـ.ـتمبر عام 1946. وتلـ ـقى تعليمه في كلية الزر اعة التي التحـ ـق معها بالمعـ ـهد العـ.ـالي للفنون المسـ ـرحية وتخـ.ـرج منه.

حتى ترأ س رئاسة قـ ـسـ.ـم المسرح في جامعة 6 أكتوبر. تألق في أدو اره، وتنـ ـوع بها، بين الجـ ـدل والخير والشـ ـر، حتى قد م أكثر من 200 عمل . بين سيـ ـنما ومسرح وتليفزيون وإذاعة، لير سم الفنان خليل مرسي طريقه.

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في ذاكرة مشـ ـاهدي الفن. رسم طريـ ـقه من خـ ـلال شخـ ـصية دياب. في مسلسل الوصي، ليـ ـشق طريقه بعد ذلك في ال دراما التي جعلته يد خل من خلالها إلى السينما. في أدوار عديدة منها فيلم “الإمبـ.ـراطور” و”مهـ.ـمة في تل أبيـ.ـب” و”امرأة هـ.ـزت عرش مصر”.

وكان الفنان خليل مرسي يحـ.ـرص دائمًا على زيارة الأماكن المقد سة، وأدى فـ.ـريضة الحج مرتين، كما أدى ما يزيد على 12 عمرة.

وصرّح في إحدى الحوارات التلفزيونية: “أن رؤية الحـ.ـرمين هي أسعد لحظات حياتي، ومن أروع الأمور التي لا يعادلها شـ.ـيء آخر في الدنيا. ولم تواجهني أي صعـ.ـوبات لا في العمرة ولا في الحج، لأن الله ييسـ.ـر كل شيء وأعانني كثيرا، فهو مشوار مبارك وكله خير”.

وحكى عن أحد المواقف الغـ.ـريبة في زيارته لمكة المكرمة لأداء العمرة، حيث إنه كان معتادًا عند دخول المسجد الحـ.ـرام أن يحني رأسه للأسفل. وعند ما يشعر أنه أمام الكعبة يرفع رأسه ويبدأ بالدعاء، ولكنه في هذه المرة لم يستطع رؤية الكعبة، حيث كان يحوطها سور خشبي فشعر بالحـ.ـزن الشـ.ـديد وبكـ.ـى.

وقال مرسي عن هذا الـ.ـموقف: “انقبـ ـضت بشـ.ـدة وبكـ ـيت لكن ربك سبحـ ـانه وتعالى كأنه يقول لي أنت انقـ ـبضت لأنك لم تر الكـ ـعبة. لذلك سوف أفـ ـرج عنك بدخـ ـولك حـ ـرم الكعـ ـبة من الداخل. وكانت فرصة لي أنا والفنان أحمد بدير لد خولها، حيث قابلنا شـ ـخصا يدعى أحمد شيبـ ـة وهو من قبيلة بني شـ ـيبة الذين يحمـ ـلون مفاتيح الكعبة. وهو ضـ ـابط لكن كان ير تدي ملابـ ـس مدنية، فقال لنـ ـا ائتيا قبل الفـ ـجر وأنا سوف أدخلـ ـكما.

وبالفعل أدـ ـخلنا من الباب الخـ ـشبي ووجدنا أنفسنـ ـا أمام الحـ ـجر الأسعد. وتـ ـسلمنا الحجر الأسـ ـعد وقبلـ ـناه ثم صعـ ـدنا إلى الغرفة، وكانت الد موع تسـ ـيل منا بغز ارة شـ.ـديد”. المصدر الوطن