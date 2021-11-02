اسمه الحقيقي صبحي أبو قوس ودخل جينيس لهذا السبب.. معلومات عن الراحل صباح فخري

ابو ظبي - احمد الجزار - توفى الفنان السوري صباح فخري، صباح اليوم، عن عمر يناهز 88 عاما.

صباح فخري صاحب مشوار حافل في الفن، فهو واحد من أعلام الغناء في الوطن العربي، وفي النقاط التالية نستعرض معلومات عنه حول اسمه الحقيقي ونشأته ومسيرته الفنية.

– اسمه الحقيقي صبحي أبو قوس ولكن سمي صباح فخري، نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي الذي رعى موهبته.

– ولد 2 مايو من عام 1933، بمدينة حلب السورية، التي ظلت حتى وقت قريب أحد أهم مراكز الموسيقى الشرقية العربية.

– يعتبر من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي، فهو فنان ومغني من أعلام الموسيقى الشرقية، وشارك في العديد من المهرجانات في الوطن العربي والعالم.

– ظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى، وبعد ذلك في معهد دمشق.

– أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.

– حصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

– شغل مناصب عدة، فانتخب نقيبا للفنانين السوريين، ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب، ومديرا لمهرجان الأغنية السورية.

– ضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.



-غنى في عدد من المسلسلات السورية، مثل “الوادي الكبير” بمصاحبة المطربة وردة الجزائرية، وكذلك في مسلسل “أسماء الله الحسنى”، فضلا عن مشاركته في الأفلام السينمائية، ومنها فيلم “الصعاليك” سنة 1965، مع دريد لحام ومريم فخر الدين.

– أطلق عليه العديد من الألقاب كان بدايتها “أبو كلثوم” الذي قدم به عندما شارك في حفل مع المطربة نجاة بمدينة دمشق عام 1948، بجانب ألقاب “أمير الطرب”، و”سلطان الطرب”، و”العندليب”، و”الكروان”، و”ملك الغناء”، و”ملك الطرب”.

– من أشهر أغانيه “ابعتلي جواب”، و”قل للمليحة”، و”قدك المياس”.

– تزوج مرتين الأولى انجب منها 3 أولاد، والثانية أنجب منها ابنه المطرب السوري أنس فخري.

– تم تكريمه بمهرجان الموسيقى العربية عام 2014، والذي قال إن علاقته بالجمهور المصري قوية جدًا رغم تربيته في حلب.