مفاجأة .. لهذا السبب الوحيد و الغير متوقع الفنانة الشهيرة نشوى مصطفى تتنازل عن قضية التحرش بابنتها وتسامح المتحرشين

الرياض - محمد الاطلسي -

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، تنازلها عن قضيتها. المتحرشين بابنتها على طريق الهرم، من خلال حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك”.

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كتبت نشوى، “يوم طويل في نهاية اليوم أحب أقدم كل الشكر والامتنان لمعالي النائب العام وللفاضل رئيس نيابة الهرم وللفاضل وكيل نيابة الهرم”.

أضافت، “بلدنا عظيمة بشرفائها وشكرًا جزيلًا وزارة الداخلية، إحنا مسنودين عليكم والله كتر ألف خيركم، بالمناسبة الطرق الجديدة والكاميرات اللي في كل مكان على الطرق والملصق الإلكتروني، اكتشفت بالبرهان أنهم مش بس علشان يرصدوا مخالفات السرعة”.

تابعت “الملصق والكاميرات حماية لينا من أي حد ممكن يبلطج، فيه كاميرات بتسجل كل التفاصيل، ومفيش أي فرصة لأى بلطجة، بسبب العظمة اللي الطرق بقت عليها، الحمد لله تم القبض على العربية باللي كانو فيها فى أقل من أربع ساعات”.

أكملت، “للأسف كلهم سنهم صغير، الهدف اتحقق أنهم هما وغيرهم عرفوا إن مصر اختلفت وكله متسجل، وأن عندنا عنين صاحية بتحمينا ومحدش فوق القانون، يمكن آخر سطر ده يزعل بعض الناس اللي طلبو مني إني استمر في القضية، حرصًا على أمهات وأسر المتهمين وانهيارهم بأن ولادهم يتسجنوا، أنا وابتغاء مرضاة الله تنازلت عن القضية عملًا بمبدأ العفو عند المقدرة”.

أردفت، “ربنا يهديهم، واللي طلبتوا من أهاليهم وهما بيعتذروا لبنتي أنهم يربوا عيالهم ويفهموهم معنى الرجولة، وإن أقل عقوبة للمتحرش باللفظ أو الإشارات الخادشة للحياة هي خمس سنوات طبقًا لقانون التحرش اللي أمر بتعديله سيادة الرئيس حفاظًا على حق بناتنا”.

أوضحت، “حاجة تانية مهمة مكنتش اعرفها، أنا بالمناسبة معملتش محضر، أنا بس كتبت بوست هنا، واللي اتحرك بالنيابة عنى كمواطنة مصرية، إدارة الرصد والبيان والتوجيه بمكتب النائب العام، ودي إدارة موجودة مخصوص لمتابعة السوشيال ميديا، وبيهتموا بأي مشكلة يكتبها اي مواطن وليهم ارقام تليفون، نقدر نتواصل معاهم وهما اللي بيقوموا باخطار النيابات المختصة نيابة عن اى مراطن تعرض لمشكلة”.

واختتمت نشوى مصطفى حديثها قائلة: على فكرة أنا اتنازلت عن الجزء اللي يخصنا لكن حق الدولة مش من حقى اتنازل عنه وهما عندهم مخالفات كتير، وتحيا مصر من كل قلبي”.