شاهد.. نوال الزغبى مع ابنها جورج فى آخر ظهور لهما

شاركت النجمة نوال الزغبى صورة جديدة لها مع ابنها جورج فى ظهور نادر له، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "صار شاب الله يحمى كل أولاد العالم.. أول مرة جورجي بيقبل يتصوّر"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعي نوال فور نشرها، وركزت الكثير من التعليقات علي الشبه الكبير بينهما.

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