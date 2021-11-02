تكريم أبطال فيلم فرق خبرة لروح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

شهد مساء أمس الأثنين العرض الخاص لفيلم فرق خبرة بحضور أبطاله إلى جانب نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني والإعلامي. وفي لفتة لطيفة من صناع الفيلم، بدأ عرضه على الشاشة بإهداء إلى روح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. ومن المقرر أن تصدر شركتا الإنتاج فيلم كلينك لـ محمد حفظي وLagoonie Film Production لـشاهيناز العقاد نسخة الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل 3 نوفمبر. وكان من أبرز الحضور في العرض الخاص؛ أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، والذين حرصوا على تكريم روح الفنانة دلال عبد العزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين. وحضر أيضاً من فريق العمل، الممثلون سينتيا خليفة وهشام الشاذلي وعلي السبع، بالإضافة إلى مؤلف الفيلم ومخرجه شريف نجيب، ومنتجيه محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

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