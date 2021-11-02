هيفاء وهبى تحيى حفلا غنائيا في بور فؤاد

تتواجد الفنانة هيفاء وهبى حاليا فى مصر من أجل احياء حفلا غنائيا فى احدى المنتجعات السياحية ببور فؤاد ومن المقرر أن يقام الحفل الليلة. وتشدو هيفاء وهبى بعدد من الأغاني التى تنال اعجاب جمهورها ولعل من أبرزها “ابن الحلال” و"توتة" واقول اهواك" و"وحدى".

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