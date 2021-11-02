مصر والسعودية تناقشان تعزيز التعاون بقطاع السياحة خلال المشاركة فى بورصة لندن

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالوزير أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، وذلك خلال المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market 2021 " WTM " والتي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى ٣ نوفمبر الجارى بالعاصمة البريطانية لندن.

تضمن اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين من أجل تعزيز قطاع ⁧‫السياحة⁩ واستدامته في المستقبل، لينعكس ذلك على ازدهار الاقتصاد والمجتمع، كما قاما بجولة داخل كل من الجناح المصرى والجناح السعودى المشاركين بالبورصة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة السعودي كان قد زار مصر على رأس وفد خلال شهر سبتمبر الماضى، حيث التقى بوزير السياحة والآثار، وتم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة، كما قام بزيارة متحف الفن الإسلامي بباب الخلق والمتحف المصري بالتحرير.