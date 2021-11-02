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بينهم أشرف زكي وروجينا.. النجوم يحتفلون بزفاف ابنة حجاج عبدالعظيم (صور وفيديو)

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Ahmed Elgazar 0 تبليغ

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ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل الفنان حجاج عبدالعظيم بزفاف ابنته دنيا حجاج عبدالعظيم على المهندس أحمد عبدالفتاح نجل الخبير السياحي عبد الفتاح محمد.

حضر الحفل كوكبة من نجوم الفن، من بينهم المخرج محمد النقلي وحرمه والدكتور أشرف زكى وحرمه الفنانة روچينا والفنانة دنيا المصري ومجدي كامل وحرمه الفنانة مها أحمد ودنيا سامي وشريف باهر وإيمي طلعت ذكريا والمطربة بوسى وحمادة هلال وعصام كاريكا وياسمين رحمي.

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أقيم الحفل في فري جاردن بهيلتون دريم لاند، وأحياه الDJ خالد أبوزيد والفنانه وعازفة الإيقاع دنيا سامي واسلام عادل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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