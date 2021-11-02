محمد رمضان يرتدي العقال السعودي في حفله بموسم الرياض (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - افتتح الفنان محمد رمضان حفلات موسم الرياض في مساء الاثنين الأول من نوفمبر.
ونشر المستشر تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، فيديو للقطات من الحفل يُظهر تفاعل الجمهور مع رمضان، وظهر وهو يرتدي العقال.
وكشف تركي آل شيخ أن عدد حضور الحفل وصل إلى 25 ألف شخص.
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A post shared by TURKI ALALSHIKH تركي آل الشيخ (@turkialalshik)
يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 ممتدة في الفترة من 1 نوفمبر الجاري وحتى 1 أبريل 2022، وتضم أحدث فنية متنوعة بين حفلات غنائية وعروض مسرحية.
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