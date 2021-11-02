محمد رمضان يرتدي العقال السعودي في حفله بموسم الرياض (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - افتتح الفنان محمد رمضان حفلات موسم الرياض في مساء الاثنين الأول من نوفمبر.

ونشر المستشر تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، فيديو للقطات من الحفل يُظهر تفاعل الجمهور مع رمضان، وظهر وهو يرتدي العقال.

وكشف تركي آل شيخ أن عدد حضور الحفل وصل إلى 25 ألف شخص.

View this post on Instagram A post shared by TURKI ALALSHIKH تركي آل الشيخ (@turkialalshik)

يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 ممتدة في الفترة من 1 نوفمبر الجاري وحتى 1 أبريل 2022، وتضم أحدث فنية متنوعة بين حفلات غنائية وعروض مسرحية.

اقرأ أيضا

من دبي إلى السعودية إلى مصر في أسبوع.. محمد رمضان يفرض نفسه على الساحة الغنائية

محمد رمضان تعليقًا على فيديو رقصه مع المضيفات في الطائرة: “اتبسطوا واستمتعوا” (فيديو)

أول تعليق من محمد رمضان على طريقة تقديمه وتجاهل ريدوان وبلعياشي في مهرجان الجونة (فيديو)