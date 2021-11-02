شاهد بنات رضوى الشربيني يخطفن الأنظار بجمال ساحر في أول ظهور و الجمهور : نسخة طبق الأصل من والدتهن | صور

الرياض - محمد الاطلسي - شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بصور أثناء احتفالها بالهالوين مع بناتها.
علقت رضوى، على الصور قائلة: “عيد الهلع…Cowgirl & Vampire”.
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وتفاعل المتابعين مع منشور رضوى الشربيني اللذين علقوا قائلين: “الاتنين نسخة منك يا رضوى”، و”قمرات يجننو”.
يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” عبر شاشة “CBC سفرة”، ويلاقي نجاحا كبيرا في أوساط الفتيات والسيدات.
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