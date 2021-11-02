وفاة فنان شهير واحد أعلام الغناء العربي وجمهوره في صدمة شديدة .. شاهد من يكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - توفى الفنان السوري الكبير صباح فخري، صباح اليوم الثلاثاء 2نوفمبر، عن عمر يناهز 88 عاما.

وقدمت وزارة الإعلام السورية ونقابة الفنانين نعيا للفنان السوري الكبير صباح فخري، والذي تسببت وفاته في صدمة شديدة لجمهوره.

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وصباح فخري ولد في مدينة حلب السورية، وهو واحد من أعلام الغناء العربي، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم كواحد من أهم مطربي الشرق، أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة متربعا على عرش الغناء والقدود الحلبية.

وقد ظهرت موهبة الفنان الراحل في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في معهد حلب للموسيقى، وبعد ذلك في معهد دمشق، وشارك خلال مسيرته الفنية في العديد من المهرجانات في الوطن العربي والعالم.