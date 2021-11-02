في أول تعاون مع زوجها.. أصالة تكشف عن تحضيرها لأغنية جديدة بالعراقية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحضر الفنانة السورية أصالة، أغنية جديدة باللهجة العراقية، تتعاون فيها مع زوجها فائق حسن.
وقالت أصالة خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”: هتشوفوني بالعراقي قريبًا.. أغنية عراقية من كلمات الحبيب.
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وأحيت أصالة خلال الأسبوع الماضي حفلا غنائيا في افتتاح مهرجان خورفكان بالشارقة في دولة الإمارات العربية.
وخلال الحفل عبرت أصالة عن سعادتها بتواجد زوجها الشاعر العراقي فائق حسن وسط الجمهور، وقالت إن هذا أول حفل تحييه وهي حبيبته وزوجته.
يذكر أن أصالة وفائق حسن أعلنا زواجهما بشكل رسمي منتصف سبتمبر الماضي، وتبادلا الرسائل الرومانسية والعهود عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
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