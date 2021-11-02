تفاصبل مأساوية : أشهر فنانة بتاريخ السنما اجبرت على الزواج بعمر 14 سنة ودخلت السـ.ـجن بتهمة فاضحة وابنتها رفضت التواصل معها .. شاهد من تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - لعائلة ثـ.ـرية في صعـ.ـيد مصر، وتحديدا “بني سويف”، ولدت زوزو ماضـ.ـي باسم “فتـ.ـنة داوود سليمان أبو ماضـ.ـي”. وكان والدها تاجر أقطـ.ـان، استقـ.ـبلها بفـ.ـرحة عـ.ـارمة بعد مـ.ـوت 5 أبناء له قبـ.ـلها، واهتـ.ـم بتعليمها فأدخـ.ـلها مدارس الفرنسيسكان. كما جلب لها مُر بية سويسرية علمـ.ـتها اللغات والأدب والموسيقى لم تعـ.ـش طفـ.ـولتها كاملة؛ إذ أجبـ.ـرها والدها على الزواج من ابن عمها “نيقولا”، وهي في سن الرابعة عشر. حيث كان قد نـ.ـذر عند ولادتها أن تتزوج من ابن عمها إذا قـ.ـدّر لها الحياة ولم ترحـ.ـل مبكرًا كأشقائها.

ورغـ.ـم رفـ.ـضها للزواج ومحا ولتها للانتـ.ـحار؛ إلّا أن والدها أصـ.ـر على تلك الزيجة، والتي أثمـ.ـرت عن إنجابها لطفلين هما: “أنطوان، وإيفون”. صد ام الأسرة ذات يوم قرأت “زوزو” إعلانات في أحد الجرائد يطلب فيه المخرج محمد كريم وجوها جديدة لمشروع سينمائي جديد، فأرسـ.ـلت صورتها إليه ووافق عليه، عارضـ.ـا المشاركة في أول عمل سينمائي، ورغـ.ـم المعـ.ـارضة الشـ.ـديدة للأسرة؛ إلّا أنها حصـ.ـلت على موا فقة زوجها، واشتـ.ـركت في فيلم “يحيا الحب”، عام 1938، أمام الموسيقار الراـ.ـحل محمد عبـ.ـد الوهاب. دخـ.ـولها الفن رغـ.ـمًا عن أسرتها لم يمـ.ـر مرور الكرام، إذ نشـ.ـبت خـ.ـلافات حا دة نتج عنها انتقـ.ـال “زوزو” للإقـ.ـامة في غـ.ـرفة مفروشة بوسط القاهرة، واستقـ.ـبال والدها لعـ.ـزائها في الصعـ.ـيد، عقـ.ـابا لها على ذنـ.ـبها.

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حياتها الفنية انضـ.ـمـ.ـت لفرقة خليل مطران المسرحية، ثم الفرقة القومية، حتى التحـ.ـقت بفرقة “رمسيس” التي قد مـ.ـت من خلالها العديد من الأعمال على خشبة المسرح، والتي بلغ عددها 70 عملًا، ومنها: “الست هدى، والنـ.ـائب العام، وأوديب ملكًا، وكرسي الاعتـ.ـراف، وابن مين فيهم” وغيرها. برعت الفنانة زوزو ماضي في تجسـ.ـيد دور الأم الأرستقراطية القاسية أحيانا، لدر جة أننا لم نرها مرة واحدة في دور بنت البلد أو المـ.ـرأة العاملة؛ لأن ملامح وجهها وشخـ.ـصيتها كانت تكشف أرستقـ.ـراطيتها في الأداء والتقـ.ـمص.

ظهرت كفتاة بريئة وظريفة فى أول أدوارها كشقيقة لعبـ.ـد الوهاب فى فيلم “يحيا الحب”، وسيدة مستـ.ـغلة كما فى دورها الذى لا ينسى بفيلم ” سيدة القصر”، تقول لمساعدها المؤ ذى “شفيق” من طرف أنفـ.ـها: ” يخـ.ـرب بيتك يا شفيق!”. فيرد عليها المساعد الذي لعب دوره اسـ.ـتيفان روستي من طرف أنفه أيضا: “وبيتك يا ملك هانم!”، كما أنها أيضا المرأة الأرستقـ.ـراطية المليونيرة العائدة من البرازيل، “سكر هانم”، وربما كان دورها فى “موعد على العشاء” مع سعاد حسنى آخر التنـ.ـويعات فى شخصياتها السينمائية..

موا قف مأسـ.ـاوية مرّت الفنانة الراحـ.ـلة بعدد من المو اقف المأسـ.ـاوية، أشهرها زواجها من “تاجـ.ـر مخـ.ـدر ات” دون علمها، وذلك بعد 10 أيام فقط من التعـ.ـارف، دون أن تسأل عنه لثقـ.ـتها فيه، فتفـ.ـاجأ بعد 9 أشهر بمدا همة الشـ.ـرطة لمنزلهما بتهـ.ـمة اتّجـ.ـار الزوج في المخـ.ـدر ات وتحـ.ـديدًا الحشـ.ـيش. ليتـ.ـم القـ.ـبض عليها هي الأخـ.ـرى وإيدا عها السـ.ـجن لمدة 9 أشهر حتى تم إعـ.ـلان برا ءتها، فيما حـ.ـكم على الزوج بالمـ.ـؤبد لمدة 25 عامًا، وحصـ.ـلت “ماضـ.ـي” على الطـ.ـلاق وهو داخل السـ.ـجن. خرجت “زوزو” من السـ.ـجن لتجـ.ـد ابنتها “إيفون” سافرت إلى إيطاليا لتعـ.ـيش حياة الاستهـ.ـتار.

خرجت “زوزو” من السـ.ـجن لتجـ.ـد ابنتها “إيفون” سافرت إلى إيطاليا لتعـ.ـيش حياة الاستهـ.ـتار. ورغـ.ـم محـ.ـاولات الأم المستمـ.ـيتة لإعادتها إلى مصر لكنها فشـ.ـلت، فاكتـ.ـئب وأد مـ.ـنت الخمـ.ـر حـ.ـسرة على ابنتها، وحاولت الانتحـ.ـار بالحبـ.ـوب المنـ.ـومة، لكن خاد مها أنقـ.ـذها في الوقت المـ.ـناسب. وفي عام 1982 شاركت “ماضي” في آخر أفلامها بعنوان “القـ.ـضية رقم 1″، لتر حل في يوم 21 يناير عام 1982. عن عمر ناهز 68 عاما، إثر إصا بتها بقـ.ـرحة في المـ.ـعدة، ورقـ.ـد جثمـ.ـانها في مد افن “اللاتين الرهـ.ـبان الفرانسسيكان”، بالقرب من سور مجـ.ـرى العيون المصدر foodtastty