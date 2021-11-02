الموت يخطف بطلة المسلسل الشهير والحزن يعم الوسط الفني

الرياض - محمد الاطلسي - خطف الموت الممثلة التركية سيمرا دينتشار، إحدى بطلات مسلسل ”عروس إسطنبول“، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة عن عمر 56 عامًا. وشاركت دينتشار في مسلسل ”عروس إسطنبول“ بدور ريحان، في حين كان آخر أعمالها مسلسل ”الغرفة الحمراء“ الذي ما زال يعرض في الوقت الحالي، وقبل ذلك جسدت دور والدة أم كوزاي وجوناي في مسلسل ”الشمال والجنوب“.

وصدم خبر وفاة سيمرا دينتشار الجميع خاصةالوسط الفني التركي بعد الشهرة الكبيرة التي حصدتها. ولدت سيمرا دينتشار في أنقرة عام 1965، متزوجة ولها ابن وحيد، بدأت حياتها التمثيلية عام 1984؛ فأول مسلسل شاركت به هو مسلسل ”الركن“، فظهرت لديها الكثير من المواهب الفنية، ثم بعدها قامت بالمشاركة في الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية المتنوعة.

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شاركت بعدها في مسلسل ”عودة مهند“، وكذلك فيلم ”الخزانة من السماء“، وفيلم ”الزهرة السامة“، ومن المسلسلات التي أدت فيها دورًا مهمًا مسلسل ”الصيدلي“. وكان مسلسل ”عروس إسطنبول“ قد حقق نجاحًا كبيرًا في تركيا، قبل أن تُعرض نسخته العربية ”عروس بيروت“، والتي كانت من بطولة الممثلين ظافر العابدين، وكارمن بصيبص، وتقلا شمعون وغيرهم. ويترقب الجهور عرض الجزء الثالث من ”عروس بيروت“، ورغم أن الأنباء المتداولة كشفت أنه سيُعرض في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إلا أن معلومات أخرى تقول بأنه تم تأجيله إلى بداية عام 2022. وذكرت تقارير فنيه أن الشركة المنتجة استقرت على عرض مسلسل ”عروس بيروت“ الموسم الثالث مطلع 2022 بعد عدة مداولات مع صناعه، خاصة أن ضيق الوقت وعدم إنجاز عدد كبير من الحلقات سيعطل عرضه.

وأضافت أن التصوير يجري على قدم وساق للانتهاء من حلقاته والتي يتم تصويرها حاليًا في تركيا، حيث يرغب المخرج في الانتهاء من المشاهد الخاصة هناك للعودة إلى لبنان لتصوير باقي المشاهد. وتداولت معلومات عن أن الجزء الجديد سوف يتضمن الكثير من المفاجآت وأشخاص جدد سيدخلون على خط الصراع في عائلة الضاهر. كما سيكون الموسم الثالث من بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، مرام علي، تقلا شمعون، نور علي، فارس ياغي، أيمن عبد السلام، لينا حوارنة، ليا مباردي وآخرين.