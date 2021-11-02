الأخ غير الشقيق لـ هيثم أحمد زكي يحتفل بزفافه (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل رامي بركات، الأخ غير الشقيق، للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بحفل زفافه مساء أمس الاثنين، في إحدى الدول العربية، وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء.

وشارك والده، رجل الأعمال عز الدين بركات، جمهوره بصورة حفل زفاف نجله، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقًا: ابني الحبيب الأمير رامي وأميرته.. تهانينا.. أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية.

يذكر أنّ رامي عز الدين بركات، قد أعلن خطوبته الأولى من فتاة ذات أصول تركية، في شهر أكتوبر 2020، حيث نشر صورها آنذاك عبر موقع فيس بوك، حيث ظهرت صورة والدته هالة فؤاد، في الخلفية، إلا أنه بعد مرور نحو 4 شهور، أعلن والده الانفصال دون كشف أي تفاصيل، حيث كتب آنذاك، «هام: للعلم فقط.. تم إنهاء خطوبة ابني رامي عزالدين بركات، ولم يعد له أي ارتباط بخطيبته السابقة».

وكان رامي عز الدين بركات، تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشرات البحث على موقع جوجل، وذلك بعد وفاة هيثم أحمد زكي، في عام 2019، بعد أن جمع مقتنيات الراحل وبدأ يتبرع بجزء منها، حيث أنه صار الوريث الوحيد لأسرة أحمد زكي.

وتضم مقتنيات أحمد زكي شقة الهرم، التي كانت المكتب الخاص بشركة إنتاج أحمد زكي، ومساحتها 156 متراً مربعاً: «هذه الشقة مُغلقة منذ 20 عاماً تقريباً، أي قبل وفاة أحمد زكي بـ5 أعوام، وجرى فتحها للمرة الأولى في شهر ديسمبر 2019، حيث جرى بيعها مؤخراً مقابل 850 ألف جنيه دون المقتنيات»، موضحاً أنَّ المكتب كان به مجموعة من المقتنيات والمنقولات، وجرى التحفظ عليها في غرفة خاصة.