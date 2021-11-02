دلال عبدالعزيز الحاضر الغائب في العرض الخاص لفيلم “فرق خبرة” (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت سي سينما آرابيلا بلازا العرض الخاص لفيلم “فرق خبرة” مساء الاثنين 1 نوفمبر، بحضور أبطال الفيلم إلى جانب نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

وفي لفتة إنسانية، من صناع الفيلم، بدأ عرضه على الشاشة بإهداء إلى روح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. ومن المقرر أن تصدر شركتا الإنتاج فيلم كلينك لـمحمد حفظي وLagoonie Film Production لـشاهيناز العقاد نسخة الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل 3 نوفمبر، بحسب بيان رسمي من صناع الفيلم.

وكان من أبرز الحضور في العرض الخاص؛ أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، والذين حرصوا على تكريم روح الفنانة دلال عبد العزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين.

وحضر أيضاً من فريق العمل، الممثلون سينتيا خليفة وهشام الشاذلي وعلي السبع، بالإضافة إلى مؤلف الفيلم ومخرجه شريف نجيب، ومنتجيه محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

كما حضر الرابر الشاب عفروتو مغني ومؤلف أغنية الفيلم، ومعه نجم الراب ويجز. كما تواجد الممثلون أكرم حسني، أسماء جلال، تامر فرج، حازم إيهاب، محمد مكاوي، والمخرج كريم الشناوي، بالإضافة إلى فريق عمل قناة Peace Cake؛ صافي (أحمد صفي الدين)، ويايا (يحيى الصادي)، وحازم راغب ومروان إمام.

فرق خبرة يشارك في بطولته النجوم محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد. الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية. كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له. والفيلم من إنتاج فيلم كلينك وLagoonie Film Production، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.