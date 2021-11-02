ابنة الفنان سهير البابلي تخرج عن صمتها و تكشف حالة والدتها الصحية الأن بعد تعرضها لجلطة في الرئة

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت نيفين ابنة سهير البابلي أن والدتها تعرضت إلى جلطة في الرئة أتتها على فترات، وهي متواجدة حاليًا في العناية المركزة تحت ملاحظة الأطباء والأجهزة ولكنها تتحدث معهم بشكل طبيعي والأطباء يطمئنونهم عليها. وقالت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "ET بالعربي": إن والدتها نُقلت إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية في الأيام الأحيرة، مشيرة إلى أن الوعكة الصحية بدأت منذ شهر تقريبًا؛ حيث أصيبت بنوبة سكر، وتلقت العلاج في المنزل لكن مع مرور الوقت بدأت بعدم الاستجابة للعلاج، وكادت أن تفقد الوعي في عدة مرات نتيجة ذلك.

وأضافت ابنة الفنانة سهير البابلي، أن الأيام الأخيرة شهدت تطورًا في حالة والدتها الصحية؛ إذ بدأت تشعر بمزيد من الألم وتطور الأمر لتعرضها إلى ذبحة صدرية، ما دفعنا لاستدعاء الإسعاف الذي أنقذ حياتها، بعد أن توقفت عضلة القلب، وأصيبت بمياه على الرئة ما سبَّب إصابتها بالجلطة. وطمأنت نيفين الجمهور على حالة والدتها، موضحة أن الأطباء طمأنوها على صحة الفنانة، وأن حالتها ستتحسن خلال الفترة المقبلة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها. فيديو قديم وكان المخرج عمر زهران، حرص مؤخرًا على طمأنة جمهور النجمة سهير البابلي على حالتها الصحية عقب تداول فيديو قديم يعود للعام الماضي تحذر فيه جمهورها من فيروس كورونا بطريقتها الكوميدية المميزة. سهير البابلي ونشر "زهران" صورة قديمة تجمعه بالفنانة سهير البابلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، معلقًا عليها: "أطمئن الجميع النجمة الكبيرة المعشوقة سهير البابلي، بخير الحمد لله.. لكن كثرة الاتصالات من جميع أنحاء العالم العربي ومصر جعلتها غير قادرة على الرد".

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وأضاف، "أنها تشكر جميع جماهيرها على محبتهم واهتمامهم.. وربنا يزيدها من فضله". يذكر أن سهير البابلي بدأت مسيرتها الفنية بالتحاقها بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح، وقدمت مسرحية "شمشون وجليلة" ومسرحية "سليمان الحلبي". وشاركت في بطولة مسرحية مدرسة المشاغبين و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، "بكيزة وزغلول"، بالإضافة إلى أنها قدمت حوالي 42 فيلمًا خلال مسيرتها الفنية، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات على مدار تاريخها، وكان آخر هذه التكريمات تكريمها بالدورة الأولى من مهرجان نقابة الممثلين المصريين عن مشوارها المسرحي الكبير.