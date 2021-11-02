خطوبة نجمة طيور الجنة «جنى» بهذه الشخصية تضج الأنترنت .. ماهي الحقيقة ؟ - صور

الرياض - محمد الاطلسي - تمكنت جنى مقداد من تحقيق شهرة واسعة على مستوى الدول العربية، في وقت وجيز جدا من ظهورها ومشاركاتها في قناة طيور الجنة.

واحتلت نجمة قناة طيور الجنة، شاشات التلفزة في جميع المنازل بالدول العربية، وردد وما يزال يردد أغانيها الصغار والكبار ايضا.

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ومنذ ساعات أشتعلت مواقع ومنصات الإنترنت، بخبر خطوبة نجمة قناة طيور الجنة، جنى مقداد.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، والكثير من الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير، في الدول العربية، وخاصة في الأردن والكويت والسعودية، خبر خطوبة جنى مقداد، على نطاق واسع.

وارفق المتداولون للخبر، معه صورة تجمع نجمة قناة طيور الجنة، بشقيقها المعتصم بالله، معبرين عن تهانيهم لها بمناسبة الخطوبة.

كما تناقلوا معلومات عن العريس، تكشف هوية خطيب جنى مقداد، الذي هو شقيق نور غسان، زوجة الوليد مقداد.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من مفاجأة نجمة قناة طيور الجنة، جنى مقداد، متابعيها عبر حسابها على موقع انستغرام، بإطلالة ظهرت فيها بملامح متغيرة.

وبدت جنى مقداد، في الصورة، وقد خسرت وزناً كبيراً، الأمر الذي أدى إلى تغيّر واضح في ملامحها بحسب تعليقات المتابعين.

وجنى مقداد، اسمها الكامل جنى عبد الله جبريل مقداد، وهي إبنة مؤسس قناة طيور الجنة للأطفال، وتعد واحدة من ابرز النجوم في القناة.

ولدت جنى لأب أردني من أصل فلسطيني وأم أردنية، في 13 نيسان 2008، في دولة الكويت، وتبلغ من العمر حالياً الـ 13 عاما، وحققت بفترة قصيرة جداً شهرة واسعة وخصوصاً بين صفوف الأطفال في العالم العربي.