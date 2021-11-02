تنشر لأول مرة .. شاهد أول ظهور لإبن الفنانة نوال الزغبي وقد اصبح شابا وسيما | صورة

الرياض - محمد الاطلسي - شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لأول مرة تظهر فيها مع نجلها جورجى، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك".

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وعلقت الزغبى، على صورتها مع نجلها قائلة: "صار شاب.. الله يحمى كل أولاد العالم.. أول مرة جورجى بيقبل يتصور".

وتعيش نوال الزغبى، حاليًا فترة نجاح فنية بمشاهدات كليبها الأخير "عكس الطبيعة"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع شريف قاسم، مكس وماستر محمد جودة.

على صعيد آخر، أحيت نوال الزغبى، منذ أيام، حفل بمهرجان بابل الدولى للفنون بالعراق، وقدمت على المسرح من خلاله عددا من أغنياتها القديمة والجديدة منها: "عقلى وقف، ارقص، وعكس الطبيعة وعليه ابتسامة"، بالإضافة إلى غنائها "جنة جنة، الليالى، بيلبقلك، على دلعونا" وغيرهم.