معلومات مثيرة بشأن مهنة رامز جلال قبل الشهرة.. والمفاجأة في ديانة زوجته وجنسيتها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - يتمتع الفنان المصري رامز جلال بشقاوة لا مثيل لها رغم سنه الكبير، لذا يوصف دائمًا بـ”المجنون والشقي”، فهو يجرب العديد من المقالب المختلفة والخطيرة في زملائه وأصدقائه.

وعلى الرغم من النجاح الذي يحصده الفنان رامز جلال كل رمضان ببرامج المقالب التي يقدمها إلا أن الكثير من حياته الشخصية تبدو غير معروفة للجمهور وذلك بسبب بعده عن الأضواء وندرة ظهوره في برامج تلفزيونية باستثناء برنامجه.

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بدأ دراسته في مدرسة قصر الطفل الابتدائية، ثم مدرسة الأورمان الإعدادية، وفي المرحلة الثانوية انتقل إلى مدرسة الجيزة الثانوية، وبعد ذلك التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وبعد تخرجه من المعهد التحق بالجيش وكان في سلاح المشاة.

من ضمن المعلومات الخاطئة التي تم ترويجها عن رامز جلال هي زواجه من الفنانة غادة شريف وهو الأمر الذي نفاه جملة وتفصيلا حيث أكد أنه متزوج من خارج الوسط الفني وأن زوجته لا تظهر إعلاميا. وأشار رامز جلال إلى أنه أنجب ابنا من زوجته ويبلغ من العمر حاليا 10 سنوات.

زوجة الفنان رامز جلال ونجله

لم يعرف عنها أحد شيئاً حتى كشفت عنها الإعلامية الكويتية مى العيدان، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديو «إنستجرام» لرامز جلال برفقة زوجته التي استقبلت الجماهير بشكل إيجابي، طويلة بشكل خاص لأنها كانت جميلة جدا.

لكن المفاجأة في كون الفتاة غير معروفة حتى بعد نشر صورتها، ولم يعرف أحد اسمها ولا ديانتها، ومع أن ملامحها تبدو أوروبية إلا أن كثيرين رجحوا أن تكون مواطنة مصرية.

وخلال مداخله له مع الإعلامي شريف عامر، كان رامز جلال قد تحدث حينها عن زوجته وأن لديه طفل يدعى "ياسر" على اسم شقيقه.

ثروة رامز جلال

في تقرير تم نشره وإحصاءه في أبريل 2020 رصد ثروة الفنانين، قدر ثروة الكوميديان رامز جلال بـ 250 مليون جنيه، أي ربع مليار جنيه، حيث يعتبر من أغنى الممثلين المصريين ، بعد الزعيم عادل إمام ونجم الأكشن أحمد السقا.