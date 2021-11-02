مفاجأة .. لأول مرة النجمة حنان ترك تظهر برفقة ابناءها الخمسة من ازواجها المختلفين .. والمفاجأة في جمال ابنتها الكبرى ؟| شاهد

الرياض - محمد الاطلسي - قبل اشهر قليلة فاجأت النجمة المصرية المعتزلة حنان ترك جمهورها بنشر صورة تجمعها واولادها الخمسة , وهي الصورة التي لقيت تداول وتفاعل واسع حيث غلبت التعليقات بالثناء على ابنتتها الكبرى التي تشبهها إلى حد كبير . وتفصيلا فقد ظهرت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، للمرة الأولى في صورة جمعتها بأبناءها الخمس، وذلك تزامنا مع عيد ميلادها.

وتفاجأ الجمهور بصورة حنان ترك وابنائها الخمس من أزواجها المختلفين، محتفلة بعيد ميلادها الـ46. وتقيم حنان ترك رفقة أسرتها بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يعيشون جميعا مع زوجها الحالي محمود مالك.

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