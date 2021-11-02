اعترافات نارية للفنانة معالي زايد : المشهد الساخن في هذا الفيلم .. لم يكن تمثيل ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ولدت معالي عبد الله المنياوي الشهيرة بـ معالي زايد، في 5 نوفمبر 1953 وحصلت على بكالوريوس فنون جميلة، وهي من عائلة فنية، فوالدتها الفنانة “امال زايد” وخالتها الفنانة “جمالات زايد” وخالها السيناريست “محسن زايد” وهو احد أزواج الفنانة “سوسن بدر” وابن خالة الفنانة معالي زايد هو الفنان الكبير “هاني شاكر”.

كان أول الأفلام التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة معالي زايد، فيلم “وضاع العمر ياولدي” وهي بعمر الـ 21 عاماً، والفيلم من بطولة الفنان محمود عبدالعزيز واخراج رأفت الميهي.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

أسرار النجوم : الفنانة عفاف شعيب تكشف عن نبوءة أحمد زكي الخيالية التي تحققت بحذفيرها | شاهد الفيديو

أتذكرون «خضير» أحمد نجوم مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».. لن تصدقوا كيف أصبح شكله حالياً ؟

أخبار العرب - أخبار Google

▪ نصائح لا تقدر بثمن للحد من فاتورة الكهرباء العالية : احذر 3 أجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد اغلاقها .. تعرف عليها؟

▪ مفاجأة .. لأول مرة النجمة حنان ترك تظهر برفقة ابناءها الخمسة من ازواجها المختلفين .. والمفاجأة في جمال ابنتها الكبرى ؟| شاهد

▪ فنانة مصرية « نزفت دماً » من شفتيها بسبب قبلة أحمد زكي الساخنة وقررت الاعتزال فوراً ..لن تصدق من تكون؟

▪ حكاية ملياردير من السعودية فاز بقلب أجمل فنانة مصرية مقابل مهر 18 مليون دولار وقصرين في كندا وإنجلترا | تفاصيل مثيرة

▪ يعرف بالمعجزة .. هذا لنوع من المكسرات يحفز إنتاج الأنسولين ويخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل - تعرف عليه

▪ بعد انضمامها لموقع إباحي .. رهف القنون تخضع لعملية تجميل غريبة في الوجه وهكذا ظهرت بشكل مختلف - شاهد الصور

▪ خطوبة نجمة طيور الجنة «جنى» بهذه الشخصية تضج الأنترنت .. ماهي الحقيقة ؟ - صور

▪ معلومات مثيرة بشأن مهنة رامز جلال قبل الشهرة.. والمفاجأة في ديانة زوجته وجنسيتها ؟

▪ بدون جراحة و ألم .. تخلص من ضعف النظر نهائيا مع هذا المشروب المعجزة ( طريقة التحضير )

▪ حكاية الفيلم الوحيد الذي يتألم بسببه عادل إمام حتى اليوم .. ويتمنى حذفه من حياته وتاريخه الفني ؟

▪ تنشر لأول مرة .. شاهد أول ظهور لإبن الفنانة نوال الزغبي وقد اصبح شابا وسيما | صورة

▪ حيلة رشدي أباظة التي خدعت ميرفت أمين وجردتها من كل ملابسها في مشهد ساخن - تفاصيل مثيرة

▪ ابنة الفنان سهير البابلي تخرج عن صمتها و تكشف حالة والدتها الصحية الأن بعد تعرضها لجلطة في الرئة

▪ جربها الأن .. طريقة بسيطة تخلصك من غازات البطن المزعجة والانتفاخ نهائيًا

▪ الموت يخطف بطلة المسلسل الشهير« عروس اسطنبول » والحزن يعم الوسط الفني

تزوجت معالي زايد مرتين في حياتها، وكان زوجها الأول من مهندس واستمر هذا الزواج قرابة الثلاث سنوات ثم انفصلا.

أما زواجها الثاني فكان من طبيب تعرفت عليه أثناء خضوعها لعملية جراحية، وأثناء تصويرها مشهد ساخن في فيلم ابو الدهب مع ممدوح وافي، جاء زوجها الطبيب بغرض الزيارة لها في الاستديو فوجدها في أحضان ممدوح وافي.

وعندما شاهد ذلك الطبيب زوجته الفنانة معالي زايد باحضان الفنان وافي، اصطحبها الى البيت وحدث بينهما شجار كبير وقام بعدها بحلق شعر رأسها تماما وانصرف وبعث اليها بعدها بورقة الطلاق.

وانتظر طاقم الفيلم ستة أشهر حتى ينمو شعر معالي زايد، مرة اخرى لاستكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم وعندما تأخر نمو شعرها اضطرت لاستخدام بباروكة شعر لكي تستطيع اكمال الفيلم.

ووصف البعض المشهد الساخن الذي جمع معالي زايد وممدوح وافي، بأنه لم يكن تمثيل وإنما حقيقة، مما جعل زوجها يغضب بشدة ويعتدي عليها بالضرب ثم حلق شعرها وتطليقها.

بدورها علقت الفنانة المصرية معالي زايد، في إحدى تصريحاتها الصحفية حول المشهد، ساخرة “ده مش تمثيل”، لافتة إلى ما حصل لها جراء ذلك المشهد الساخن من معاناة، بدأت بالاعتداء عليها من قبل زوجها ثم انفصاله عنه، والهجوم الذي تعرضت له من وسائل الإعلام جراء قيامها بتمثيل مشاهد الفيلم ابو الدهب.

المزرعة هي مصدر الرزق

على الجانب الآخر ومع ابتعاد معالي زايد عن الأضواء، كانت “المزرعة” هي مصدر رزقها حسبما أكدت صديقتها الفنانة هالة صدقي، التي تسكن إلى جوارها، حيث كانت تقوم بتربية المواشي، ولكنها في الفترة الأخيرة شعرت برغبة في بيع المزرعة.

أما عن ابتعادها عن التمثيل، فقد أوضحت هالة أن الأمر يحدث مع كامل جيلها وليس مع معالي فقط، خاصة وأنها مرحلة لابد أن تقبل فيها أن يكون هناك جيل جديد يظهر، وعليك إما أن تتقبل الأمر أو تعتزل كما فعل البعض، ولكنه كان صعبا على معالي زايد ولم تتقبله، خاصة وأن هناك تعاملا من قبل البعض مع كبار النجوم بـ “احتقار” حسب وصف هالة صدقي.

وأشارت إلى أنها رفضت دورا في مسلسل “سجن النساء” الذي عرض في إحدى السباقات الدرامية بشهر رمضان، وكان آخر ظهور لها من خلال مسلسل “موجة حارة”.

قبل وفاتها شعرت بآلام في صدرها فأتصلت بالفنانة هالة صدقي التي اصطحبتها لأحد المستشفيات وهناك اخبرها الطبيب انها مصابة بسرطان في الصدر وان حالتها متأخرة جدا وبالفعل توفت يوم 10 نوفمبر 2014 عن عمر يناهز 61 عاما