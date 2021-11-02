فنانة مصرية « نزفت دماً » من شفتيها بسبب قبلة أحمد زكي الساخنة وقررت الاعتزال فوراً ..لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - معظم انتاجات السينما وخاصة الحديثة تعتمد بعض الأفلام السينمائية على تواجد بعض مشاهد القبلات بين البطل والبطلة، والتي يتضمنها السيناريو في أحيان كثيرة لما تتطلبه الحبكة الدرامية، خاصة وأن بعضها يكون له تأثير قوي، في قصة الفيلم، وكذلك لم تخلْ أفلام "أحمد زكي"، من تلك المشاهد، ولكن عديد من بطلات أعماله اشتكيّن من اندماجه خلال تأدية تلك المشاهد.

شارك "أحمد زكي"، الفنانة "يسرا"، بطولة فيلم "درب الهوى"، وبعد عرضه عام 1983، صرحت الأخيرة في لقاء تليفزيوني لها، أنه خلال تمثيلهما لمشهد القبلة اندمج "أحمد زكي"، وكانت القبلة عنيفة جدًا من جانبه، بحسب قولها.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

أسرار النجوم : الفنانة عفاف شعيب تكشف عن نبوءة أحمد زكي الخيالية التي تحققت بحذفيرها | شاهد الفيديو

أتذكرون «خضير» أحمد نجوم مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».. لن تصدقوا كيف أصبح شكله حالياً ؟

أخبار العرب - أخبار Google

▪ نصائح لا تقدر بثمن للحد من فاتورة الكهرباء العالية : احذر 3 أجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد اغلاقها .. تعرف عليها؟

▪ مفاجأة .. لأول مرة النجمة حنان ترك تظهر برفقة ابناءها الخمسة من ازواجها المختلفين .. والمفاجأة في جمال ابنتها الكبرى ؟| شاهد

▪ حكاية ملياردير من السعودية فاز بقلب أجمل فنانة مصرية مقابل مهر 18 مليون دولار وقصرين في كندا وإنجلترا | تفاصيل مثيرة

▪ يعرف بالمعجزة .. هذا لنوع من المكسرات يحفز إنتاج الأنسولين ويخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل - تعرف عليه

▪ بعد انضمامها لموقع إباحي .. رهف القنون تخضع لعملية تجميل غريبة في الوجه وهكذا ظهرت بشكل مختلف - شاهد الصور

▪ اعترافات نارية للفنانة معالي زايد : المشهد الساخن في هذا الفيلم .. لم يكن تمثيل ؟

▪ خطوبة نجمة طيور الجنة «جنى» بهذه الشخصية تضج الأنترنت .. ماهي الحقيقة ؟ - صور

▪ معلومات مثيرة بشأن مهنة رامز جلال قبل الشهرة.. والمفاجأة في ديانة زوجته وجنسيتها ؟

▪ بدون جراحة و ألم .. تخلص من ضعف النظر نهائيا مع هذا المشروب المعجزة ( طريقة التحضير )

▪ حكاية الفيلم الوحيد الذي يتألم بسببه عادل إمام حتى اليوم .. ويتمنى حذفه من حياته وتاريخه الفني ؟

▪ تنشر لأول مرة .. شاهد أول ظهور لإبن الفنانة نوال الزغبي وقد اصبح شابا وسيما | صورة

▪ حيلة رشدي أباظة التي خدعت ميرفت أمين وجردتها من كل ملابسها في مشهد ساخن - تفاصيل مثيرة

▪ ابنة الفنان سهير البابلي تخرج عن صمتها و تكشف حالة والدتها الصحية الأن بعد تعرضها لجلطة في الرئة

▪ جربها الأن .. طريقة بسيطة تخلصك من غازات البطن المزعجة والانتفاخ نهائيًا

▪ الموت يخطف بطلة المسلسل الشهير« عروس اسطنبول » والحزن يعم الوسط الفني

مشهد آخر جمع الراحل أحمد زكي بالراقصة "دينا"، في فيلم "استاكوزا"، من اخراج "ايناس الدغيدي"، وتضمن الفيلم مشهد قبلة جمعت بينهما، فقلت دينا في برنامج ((الحكم))، إن قبلة أحمد زكي كانت عنيفة جدًا حتى أنها بسببها نزفت من شفتها السفلية، مؤكدة أن القبلات التي يتم تأديتها في الأفلام تكون حقيقية، ولذا أكدت الراقصة "دينا"، أنه بسبب ذلك اعتزلت تأدية أي مشاهد أخرى تتضمن تأدية قبلات خلالها.

وقبل أيام احتفل محرك البحث "غوغل" بالذكرى 74 لميلاد الممثل المصري أحمد زكي الذي ولد في 18 نوفمبر 1946 وتوفي في 27 مارس 2005 تاركا المئات من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية.

واختار محرك البحث الشهير تغيير شعاره بتسليط الأضواء على أحمد زكي من خلال شريط من أشهر أعماله، حيث ركز على فيلم "النمر الأسود" الذي صار لقبا يعرف به النجم المصري.

ويمثل احتفاء محرك البحث الشهير بـ"النمر الأسود" اعترافا بنجم استطاع على مدار تاريخه الفني أن يجسد أحلام البسطاء في أفلامه دون مغالاة.

وقدم أحمد زكي 56 فيلما، وتقديرا لهذه الأعمال وبالتحديد في عام 1996 خلال الاحتفال بمئوية السينما العالمية فقد اختار السينمائيون ستة أفلام قام ببطولتها أو قد شارك فيها ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما حصل الراحل على عدة جوائز وتكريمات من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 ومهرجان الإسكندرية عام 1989.

وتوفي أحمد زكي بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وهو لم ينته من استكمال باقي تصوير فيلم "حليم" الذي كان آخر أفلامه، وقد تم عرض الفيلم بعد وفاته عام 2006.