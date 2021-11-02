خبر إشاعة تسبب في شهرة الفنانة نعيمة عاكف وجعلها من المع النجوم في سماء الوطن العربي .. والمفاجأة في هوية من كتبه؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، في حوار قديم لها، عن موقف تعرضت له في بداية حياتها الفنية تسبب في شهرتها.

نعيمة عاكف قالت إنها بعد تعاقدها مع أحد الملاهي الليلية في إحدى الدول العربية لإحياء الحفلات والليالي الاستعراضية، أجرى لها صاحب الملهى دعاية صحفية من خلال التقاط مجموعة من الصحفيين صور لها ليتم نشرها في صحف مختلفة.

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لكن بعد هذه الحملة الدعائية الكبيرة تعرضت نعيمة عاكف لحالة إعياء وتعب شديد فنصحها الطبيب بالراحة وعدم متابعة العمل خوفًا على صحتها.

وطلبت نعيمة عاكف من صاحب الملهى تأجيل موعد افتتاح إقامتها للحفلات في الملهى حتى تستعيد عافيتها، ووافق مدير الملهى على طلبها، لكنها بعدما استيقظت في اليوم التالي بحالة صحية جيدة، فوجئت باتصال من صاحب الملهى يذكر لها اسم صحيفة معينة ويطلب منها أن تقرأ مقال منشور عنها في الصفحة الثالثة، ففوجئت بمقال منشور بعنوان كبير ينتقدها في ليلة افتتاح الملهى الذي لم يتم، ويصفها المحرر بأنها كانت سيئة للغاية، كما يحكي عن أنها دخلت مجال الفن والرقص صدفة.

نعيمة عاكف دخلت في نوبة ضحك بسبب هذا المقار، وعاودت الاتصال بمدير الملهى وأكدت له بأن كاتب المقال هو صديق راقصة منافسة لها، وكتب ذلك مجاملة لها وتم إعداد المقال قبل الافتتاح لينشره في اليوم التالي مباشرة.

وكانت المقالة حديث المدينة كلها، وحققت نعيمة عاكف بعدها نجاحا كبيرا في ليلة الافتتاح، وحصلت على إشادة كبيرة.

المصدر : Gololy