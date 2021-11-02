حمل إيمي سمير غانم ينتشر بسرعة البرق .. المفاجأة في اختيار اسم طفلتها الأولى!

الرياض - محمد الاطلسي - أثار انتشار أنباء عن حمل الفنانة إيمي سمير غانم بطفلها الأول، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويتكتم الزوجان حسن الرداد وإيمي سمير غانم على خبر حمل الأخيرة، وعدم انتشاره في الإعلام، خاصة وأن إيمي سمير غانم مازلت في بداية حملها وفقا لما أوردته حسابات فنية على أنستجرام.

وفي وقت سابق، كشف حسن الرداد أنه اختار لإبنه اسم (نبيل) تيمناً باسم شقيقه الراحل في حال كان صبياً، بينما اختار اسم (فادية)، إذا رزقهما الله ببنت تيمناً باسم والدته. وقبل ساعات، نشرت الفنانة إيمي سمير غانم على خاصية الستوريز بـ”إنستغرام” رسالة غامضة من أمام قبر والديها الفنانين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، حيث تزورهما بشكل أسبوعي منذ وفاتهما. ونشرت إيمي مقطع فيديو، يظهر زيارتها حيث اكتفت بقول جملة واحدة خلال الفيديو: “لتغيير حياتك تحتاج إلى تغيير أولوياتك”. وتمكنت النجمة المصرية من طمأنة محبيها من خلال المقطع الذي كانت تتكلم فيه مع كلابها ليسمع صوتها للمرة الأولى منذ وفاة والديها.

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