احبها أحمد زكي وعشقها رشدي اباظة وتركها عبدالحليم حافظ .. حكاية الفنانة التي حاولت الانتحار وتزوجت 4 مرات!!

الرياض - محمد الاطلسي - واحدة من المع نجوم الشاشة الكبيرة، بدأت مشوارها في اواخر الستينيات، وامتد لسنوات طويلة قدمت خلالها افلام شكلت علامة في تاريخ ​السينما المصرية​، وبجانب مشوارها الفني فحياتها أيضاً مليئة بالتفاصيل والأحداث الممزوجة بالسعادة والألم، التي يستعرض جوانبها "أحدث نت" في هذه السطور.

ولدت نجلاء فتحي عام 1951، واسمها الحقيقي هو فاطمة الزهراء حسين فتحي، وقام عبد الحليم حافظ باختيار اسمها الفني الذي أصبح فيما بعد "نجلاء فتحي"، في حين كانت ترغب أسرتها بأن تطلق عليها اسم "سالي" كاسم فني، حيث كان من الصعب أن تظهر باسم "زهراء" لوجود الفنانة ​زهرة العلا​.

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انتقلت نجلاء مع والدها إلى الفيوم وذلك بعد انفصاله عن والدتها وهي في عمر الحادية عشر، إلا انها فضلت أن تعيش مع والدتها فسرعان ما عادت مرة أخرى إلى منزلها في مصر الجديدة.

قابلها المنتج ​عدلي المولد​، وهي في عمر الخامسة عشرة الذي عرض عليها العمل بالسينما ولأن عبد الحليم حافظ كان صديق لأسرتها فحرصت نجلاء فتحي في هذا الوقت على استشارته وشجعها بالفعل على خوض التجربة، فشاركت في عام 1966 في أول أفلامها "الأصدقاء الثلاثة".

تحمس المنتج رمسيس نجيب لإعطائها دور البطولة في فيلم "أفراح"، وكانت في هذا الوقت في عمر 16 عاماً، إلا أن عبد الحليم حافظ طلب منها ألا تقدم أعمالاً قبل أن تشاركه بطولة فيلمه الجديد، إلا أن نجلاء فتحي كانت قد تعاقدت على الفيلم فقرر وقتها العندليب إعطاء دور البطولة لوجه جديد وبالفعل استقر على الممثلة المصرية ميرفت أمين لتشاركه بطولة فيلمه "أبي فوق الشجرة".

وحزنت نجلاء التي كانت تحلم بالوقوف أمام عبد الحليم في السينما، ولكن القطيعة والخلاف بينهما انتهى في عام 1974، ومن خلال العمل الإذاعي "أرجوك لا تفهمني بسرعة"، والذي شارك فيه أيضاً عادل إمام إلا ان حلمها بالوقوف مع العندليب في السينما ظل حلمها الذي لم يتحقق، بالرغم من اتفاقها في هذا الوقت معه على تقديم عمل سينمائي كبير، لكنه توفي في عام 1977.

ملامح وجمال نجلاء فتحي جعل المنتجين والمخرجين في هذا الوقت يرشحونها لتقديم مجموعة كبيرة من الأفلام الرومانسية، مثل "موعد مع الحبيب"، وثم "تشرق الشمس" و"دمي ودموعي وابتسامتي" و"عاشقة نفسها" و"العاطفة والجسد" و"من البيت للمدرسة" و"شباب يحترق" و"أنف وثلاث عيون" و"البنات لازم تتجوز" و"بدور والوفاء العظيم" و"أجمل أيام حياتي" و"الرداء الأبيض" و"حب أحلى من الحب" و"قمر الزمان" و"صابرين" و"لا وقت للدموع" .