تفاصيل سرقة فيلا نادية الجندي على يد خادمتها

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت فيلا الفنانة نادية الجندي للسرقة، وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تفاصيل ما حدث.

كانت نادية الجندي قدمت بلاغا عن سرقة مصوغاتها الذهبية من الفيلا التي تسكنها في منطقة العمرانية.

وسريعا تم تشكيل فريق للبحث والتحري حول الواقعة، واكتشف رجال المباحث أن الخادمة وراء السرقة، وبعد مواجهتها اعترفت بكل شيء وأرشدت عن مكان المسروقات.

يذكر أن نادية الجندي تغيب عن جمهورها منذ فترة ولم تقدم أي عمل جديد، وتكتفي بالظهور في جلسات تصوير شبابية تلفت الأنظار بها.

يشار إلى أن آخر أعمال نادية الجندي مشاركتها في رمضان 2020 بمسلسل “سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.