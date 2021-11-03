صراخها ضج المكان .. الفنان الشهير محي الدين كاد يغتصب هذه الفنانة حقيقة في مشهد ساخن على السرير .. لن تصدق من هي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة المصرية سميرة صدقي من مواليد عام 1960 بمحافظة الاسكندرية، تعرضت للعديد من الشائعات في حياتها الشخصية كان أبرزها زواجها السري من " معمر القذافي " رئيس ليبيا الراحل ، لكنها نفت تماماً هذه الشائعة.

وفي حكاية من حكايات المشاهير وفي هذا التقرير تكشف فنانة مصرية شهيرة عن اغرب موقف حدث معها اثناء تصوير مشهد حميمي على السرير .

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تقول سميرة صدقي في احدى اللقاءات التلفزيونية ان من أغرب المواقف التي تعرضت لها أثناء التصوير أحد أفلامها، وتصور مشهد ساخن على السرير أمام الفنان " محي الدين إسماعيل "، وأثناء كواليس التصوير فوجئت به يقوم بإحتضانها بقوة بعيد عن التصوير ، ما جعلها تهرب من الاستوديو واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مذهولة من هذا الموقف .

شهيرة عرفت بـ" بطلة أفلام المقاولات " لمدة 20 عاما، كما اتهمت بأنها تقدم فن يفسد الذوق العام، قدمت أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية " راجل مفيش منه " ، أما عن أولى تجاربها السينمائية فكانت من خلال فيلم " الفقراء أولادي " ، كما شاركت في فوازير " فطوطة " الشهيرة، إنها الفنانة سميرة صدقي .

المصدر: اخبار العرب