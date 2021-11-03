الفنانة الكبيرة نجمة مصر الأولى .. ضربها عادل إمام واحتضنتها شادية وفاجأت عمر الشريف .. فمن تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - الممثلة الوحيدة في جيلها التي وقفت أمام فاتن حمامة وشادية وعمر الشريف.. اختارتها فاتن حمامة واحتنضها شادية وفاجأت عمر الشريف، وضربها عادل إمام، وسرقت الكاميرا من نور الشريف.

وجه مصري لا تخطئه العيون والقلوب، سمراء من شمس مصر، عيون كعيون نفرتيتي ملكة مصر.. موهبة طاغية، حضور بارع، لها طلة ذات بريق، أداؤها كاد أن يكون ساحرًا.. برعت في كل الأدوار مع كل الأجيال، ولم تخش الوقوف أمام العمالقة بل تفجاءوا بها وعملوا لها ألف حساب.. لم تحظ بالنجومية التي تستحقها ولكنها أصبحت الآن أهم نجمات مصر.

سوزان أحمد بدر الدين، المولودة في القاهرة أول أبريل عام 1975، والدتها الخالة أمونة في مسرحية ريا وسكينة، الفنانة آمال سالم فنانة المسرح والتليفزيون والإذاعة التي لم تحظ بشهرة واسعة رغم موهبتها الكبيرة.

تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وتتلمذت علي أيدي العمالقة كمال ياسين، وعبد الرحيم الزرقاني وعبدالله غيث، وسميحة أيوب وسعد أردش.

خلال دراستها في المعهد شاركت في أدوار صغيرة في مجموعة أعمال هي: فيلم "رجل اسمه عباس"، مسلسل "صرخة بريء"، مسلسل "على هامش السيرة"، مسلسل "أحلام الفتى الطائر"، مسلسل "هي والمستحيل" وفيلم "آسفة أرفض هذا الطلاق".

في عام 1980، شاركت في فيلم "موت أميرة" وأدت شخصية أميرة سعودية قتلت، ما آثار الضجة بتلك الفترة خصوصًا السعودية الذي قامت بمنعها من الدخول إليها بالإضافة إلى التلفزيون المصري الذي جعل اسمها من الممنوعين، وكاد هذا الفيلم أن يهدد علاقة مصر بالسعودية.. حاربها المخرجون بعد ذلك حيث قررت تغير اسمها الفني بدلًا من اسمها الأصلي سوزان بدر الدين إلى "سوسن".

يقال إن المخرج الكبير شادي عبد السلام هو من غير اسمها لسوسن بدر، حيث شرع بالفعل لتقديم فيلم ضخم كبير عن نفرتيتي ملكة مصر تقوم ببطولته سوسن بدر لولا موته عام 1986.

وبعد تغيير اسمها بدأت تعود الأضواء و العمل من جديد فبرعت في أداء أدوار مختلفة وغير نمطية، مثل البنت الجادة والمتفتحة وقوية الشخصية.

دخلت السينما بطلة ثانية في أفلام كثيرة لكنها كانت تترك بصمة تكاد تكون أقوى من البطلة الأولي، ومن أهم أفلامها في تلك المرحلة "حبيبي دائما والحرافيش وآسفة أرفض الطلاق"، ثم تقدمت للأمام لتصير بطلة أمام كبار نجوم الشاشة العربية مع عادل إمام في فيلمي "سلام ياصاحبي" و"شمس الزناتي"، مع عادل أدهم في فيلم "العملاق"، ومع سمير غانم في فيلم "عبقري على ورقة دمغة"، وأفلام كانت لها نقلة كبيرة مثل فيلم "الأبواب المغلقة " مع محمود حميدة والتي نالت عنه عدة جوائز.

وقفت أمام كبار عمالقة الفن، اختارتها فاتن حمامة بالاسم في مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، واحتضنتها شادية في فيلم "لا تسألني من أنا"، وفاجأت عمر الشريف بأداءها وجمالها المصري في مسلسل "حنين وحنان" حتي أنه قال لها: "المفروض تتعلمي لغات وتكوني وزيرة سياحة مصر بوشك المصري ده".

ضربها عادل إمام بالفعل في فيلم "شمس الزناتي" في أحد مشاهد الفيلم وكانت تندمج معه.. وعندما عملت مع النجم نور الشريف في مسلسلات "الدالي" و"الرحايا" الذي كان يقول لها لأول مرة ممثلة تسرق مني الكاميرا.. وظهرت مع نبيلة عبيد في آخر أفلامها بطلة معها في فيلم "مافيش غير كده".

قدمت سهرة درامية تعد من أشهر السهرات الدرامية في تاريخ التليفزيون المصري بعنوان "دولت فهمي التي لا يعرفها أحد" للكاتب الكبير مصطفى أمين مع النجم ممدوح عبد العليم.

وقدمت الدور الكوميدي في مسلسل "عايزة اتجوز" والاجتماعي في مسلسل "أبو العروسة"، وقدمت دور الشريرة في مسلسل "رياح الغدر" مع ميرفت أمين ودور الرومانسية في مسلسل "هي والمستحيل" مع صفاء أبو السعود، والدور الديني في مسلسلات (عمر بن عبد العزيز وابن حزم وعلي هامش السيرة ومحمد رسول الله وعمرو بن العاص)، وأدوار هامة في مسلسلات (حديث الصباح والمساء ومبروك جالك قلق وزيزينيا والجماعة).

بلغ عدد أفلامها في السينما ما يزيد على خمسين فيلماً سينمائياً، والمسلسلات أكثر من 100 مسلسل تليفزيوني..

برعت في الآونة الأخيرة في أدوار مركبة وصعبة ولكنها زادتها نجومية وحضورا وبريقا فنيا مثل مسلسلات (جراند أوتيل وأهو ده اللي صار وزي الشمس).

تزوجت سوسن بدر سبع مرات؛ المرة الأولى وهي طالبة في معهد الفنون المسرحية من أستاذها أسامة أبو طالب، واستمر الزواج لمدة 5 سنوات، أنجبت خلالها ابنته الوحيدة ياسمين ثم انفصلا لانشغالها في العمل، والمرة الثانية تزوجت من طبيب شهير، واستمر الزواج لمدة 4 سنوات ثم انفصلا.. المرة الثالثة من رجال أعمال مقيم في الخارج ولم يدم الزواج أكثر من 4 شهور بسبب وفاته، المرة الرابعة كانت من السيناريست محسن زايد عام 2001 وتوفي بعد أقل من شهر من الزواج.

المرة الخامسة كانت من المخرج باسم محفوظ عبد الرحمن، السادسة كانت من فريد المرشدي ابن ناهد فريد شوقي الذي يصغرها بـ 20 عاما، واستمر الزواج لمدة 4 سنوات حتى الانفصال.. وأخيرًا كانت من الشاعر سامح علي الذي يصغرها ب 10 سنوات ولم يستمر زواجهما أكثر من 6 شهور.

تعد سوسن بدر إحدى أهم ممثلات مصر لأداءها البسيط التلقائي وحضورها الطاغي وملامحها المصرية الصميمة، وأعمالها التي تبهر من يراها خاصة أنها نجحت وبتفوق واقتدار مع كل الأجيال المتعاقبة عليها.