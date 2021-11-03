تعرف على تفاصيل ما حدث بحفل محمد رمضان بالسعودية

أحيا الفنان محمد رمضان حفلا خلال الساعات الماضية ضمن فعاليات موسم الرياض، وتصدره بعده محركات البحث جوجل، وهذا أبرز ما حدث في الحفل.

1- ارتدى محمد رمضان قميصًا متعدد الألوان، مفتوحًا يُظهره عاري الصدر، مع سروال أسود، ومع بدء الحفل؛ قدم أغنيته الشهيرة إنساي.

2- ظهر محمد رمضان وهو يرتدي "العقال" السعودي أثناء غنائه "الملك" في أولى حفلاته.

3- تخطى عدد الحاضرين له، الآلاف من الجماهير السعودية والعربية.

4- ظهر رمضان بنظارة شمسية في أغلب فقرات الحلقة.

5- لم يكن مع محمد رمضان فرقة وغنى بطريقة الفلاش باك

وكان قد بلغ سعر تذكرة حفل محمد رمضان 58 ريالا، وقد وضعت الجهة المنظمة شرطاً بعدم دخول من هم أقل من 12 عاماً.