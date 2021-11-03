أحيا الفنان محمد رمضان حفلا خلال الساعات الماضية ضمن فعاليات موسم الرياض، وتصدره بعده محركات البحث جوجل، وهذا أبرز ما حدث في الحفل.
1- ارتدى محمد رمضان قميصًا متعدد الألوان، مفتوحًا يُظهره عاري الصدر، مع سروال أسود، ومع بدء الحفل؛ قدم أغنيته الشهيرة إنساي.
2- ظهر محمد رمضان وهو يرتدي "العقال" السعودي أثناء غنائه "الملك" في أولى حفلاته.
3- تخطى عدد الحاضرين له، الآلاف من الجماهير السعودية والعربية.
4- ظهر رمضان بنظارة شمسية في أغلب فقرات الحلقة.
5- لم يكن مع محمد رمضان فرقة وغنى بطريقة الفلاش باك
وكان قد بلغ سعر تذكرة حفل محمد رمضان 58 ريالا، وقد وضعت الجهة المنظمة شرطاً بعدم دخول من هم أقل من 12 عاماً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على تفاصيل ما حدث بحفل محمد رمضان بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.