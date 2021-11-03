مالذي وجدته الفنانة دنيا سمير غانم جوار قبر والديها واثار غضبها بشده ؟ | شاهد الفيديو  

الرياض - محمد الاطلسي - تعرضت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، باحدى ايام الجمعة لموقف أزعجها كثيراً، وذلك خلال زيارتها مدافن أسرتها في منطقة الوفاء والأمل، لزيارة جثماني والديها النجمين الراحلين سمير غانم، دلال عبد العزيز.

ورافقت الكاميرات دنيا والتقطوا مقاطع فيديو لها خلال الزيارة بدت خلالها حزينة وترتدي الأسود حداداً على والديها. وأثناء محاولتها قراءة الفاتحة على روح والديها، لم تجد دنيا سوى الصياح والصراخ من الاهالي المتحلقين حول القبر الامر الذي أثار استياءها الشديد، حتى أنها التفتت إليهم وطلبت منهم ان يهدؤوا. دنيا وشقيقتها إيمي ودعتا والدتهما في جنازة مهيبة شيعت يوم الأحد ٨/أغسطس، من مسجد المشير طنطاوي، وصلّت كل منهما على روح الراحلة بألم وبتأثر كبيريْن. إيمي خلال الجنازة الدموع لم تفارق وجهها، بكت بحرقة وبغصة كبيرتيْن على والدتها تماماً مثلما بكت وانهارت على رحيل والدها الذي رحل قبل شهرين من وفاة زوجته.

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