تامر حسني يستعد لحفله القادم بجامعة حورس

يستعد النجم، تامر حسني، لحفله الجديد بجامعة حورس، يوم الخميس 18 نوفمبر. ونشر حسني بوستر ترويجي للحفل من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،وكتب من خلاله معلقا:"استنوني لاول مرة في جامعة حورس - دمياط الجديدة يوم الخميس ١٨ نوفمبر". وكانت قد تخطت أغنية يا فرحة للمطرب تامر حسني، حاجز الـ 250 ألف مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرحها بساعات. الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني و توزيع علي فتح الله.

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