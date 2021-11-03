توقف بعض أجهزة جسم سهير البابلي عن العمل وحالتها حرجة.. ادعولها (التفاصيل الكاملة)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الدكتور رضا طعيمة، الداعية الإسلامى وزوج نيفين الناقورى ابنة الفنانة سهير البابلى، تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، مؤكدا أن حالتها حرجة جدا.

وقال طعيمة فى تصريحات صحفية، إن الفنانة الكبيرة منذ أيام تعرضت لاضطراب فى معدلات السكر وتوضأت وأدت الصلاة وبعدها دخلت فى غيبوبة سكر، قائلا: “الحاجة سهير دخلت الغيبوبة وهى على وضوء”.

وأوضح زوج ابنة الفنانة سهير البابلى أن حالتها الآن حرجة جدا، حيث توقفت بعض أعضاء الجسم عن العمل، قائلا: “هى الآن بين يدى الله، وندعوه أن يتغمدها برحمته”، وأضاف طعيمة: “الحاجة سهير حالتها الآن حرجة جدا جدا”.

وتابع: “كانت مثقفة ومفكرة وعبقرية ومواطنة مصرية صالحة ومخلصة تمثل المرأة المصرية، ووقفت فى وجه أعداء الوطن، وأيدت الرئيس السيسى، وكانت نموذجا أصيلا حريصا على الهوية والانتماء المصرى، وتحالفت مع الدولة المصرية فى شدتها، وأعلنت دائما موقفها بشكل واضح، وكان تدينها تدينا وسطيا لطيفا ليس به تشدد”.

وأكد طعيمة أن حلا شيحة تلازم الفنانة سهير البابلى وتجلس إلى جوار سريرها ولا تفارقها هى وابنتها نيفين وأحفادها سارة وياسين.

ابنة سهير البابلي

أكدت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، أن والدتها تتعرض لأزمة صحية كبيرة استمرت منذ شهر أو شهر نصف بسبب انخفاض في السكر لدرجة أن السكر اتحرق في جسمها، وتسبب في معاناة قاسية لها، قائلة: “الموضوع قاسى جدا عليها، وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والاكل”.

وأضافت نيفين الناقوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن والدتها قطعت الكلام والأكل الآن وانخفض البروتين في جسمها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تواظب على الذهاب للمستشفى كل فترة لعمل فحوصات طبية مستمرة.

وتابعت: “احنا فى المستشفى الآن ووالدتي ليست فى غيبوبة ولكن جسمها تعبان جدا وعضلة القلب توقفت وقومها الأطباء أكثر من مرة ودخلت فى مراحل صعبة قوي وتعرضت لضيق نفس ومياه على الرئة، وهي حاليا مش بتاكل وبتحصل على منومات وحالتها حرجة والأكل من الأنابيب وهي على جهاز تنفس صناعي”.

وعن النجوم الذين يطمئنوا على حالتها، قالت: “يسرا وإسعاد يونس بيطمئنوا عليها ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي يتدخل وبعت ناس تشوفها وبيطمئن يوميا”، كاشفة عن أن والدتها زرعت فصين كبد خلال السنوات الاخيرة وهذا أثر على المناعة وتحصل على أدوية كثيرة ومؤخرا حدث لها تجلطات في المخ، مختتمة: “ماما كانت تتحرك في المنزل قبل التعرض لجلطة فى المخ وماما تعبت قوي ولكن في صمت”.

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