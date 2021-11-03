نادية الجندي تتعرض للسرقة بفلتها الخاصة ... والتحقيقات تكشف مفاجأة بشأن هوية الجاني < أقرب الناس لها>

الرياض - محمد الاطلسي -

في مفاجاة جديدة تقدمت الفنانة القديرة نادية الجندي ببلاغ للشرطة يُفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية من الفيلا الخاصة بها والتي تقع في منطقة العمرانية.

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ووفقًا لما نقلته قناة “العربية”، قامت قوات الأمن بتشكيل فريق للتحري عن الواقعة ومعرفة السارق.

وكشفت تحريات الشرطة، أن الخادمة هي التي دبرت لسرقة مصوغات نادية الجندي، وبمواجهتها، اعترفت بارتكابها لواقعة السرقة، ودلت الشرطة عن المكان الذي خبأت به المصوغات.

تجدر الإشارة، إلى أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي كان مسلسل “سكر زيادة”، حيث شاركت الفنانة نبيلة عبيد دور البطولة لأول مرة في تاريخهما، وعُرض المسلسل في سباق الدراما الرمضانية لعام 2020، وضم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.