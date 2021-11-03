الرياض - محمد الاطلسي - سبق وان تناقلت مواقع اخبارية مصرية عن الإعلامي محمود سعد، أنه روى خلال تقديمه حلقة من البرنامج الذي يقدمه من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، عن واقعة غريبة غير معتاده واعتبرها أغرب قصة حج عاصرها خلال حياته وكان بطلها النجم الكبير الراحل الامبراطور أحمد زكي .

وحكي سعد عن أنه عام 1994 استعد ليقوم بفريضة الحج وقام بعمل سلفة من مكتب الشرق الأوسط الذي كان يعمل به حينها وكلفه الحج وقتها 10 آلاف جنيه وقتها.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

رد فعل ذكي وغير متوقع من الفنان أحمد زكي عندما سقطت ملابس الإحرام منه أمام الكعبة | تفاصيل مثيرة

يغنيك عن الفياجرا .. عشبة جبارة متوفرة بقوة ورخيصة الثمن يحتاجها جميع الرجال .. اليك طريقة استخدامه!

لكل من يعاني من قشرة الرأس.. إليك أسبابها وكيفية التخلص منها بطرق بسيطة وغير متوقعة ؟

اتدكرون الشاب الأسمر الذي ضرب «محمد هنيدي » في فيلم أمير البحار ؟ .. نجل فنانة شهيرة جدا .. لن تتوقع من هي ؟

معجزة علاجية لا يدركها الكثيرون : بذور هذه الفاكهة تنظم مستوى السكر في الدم بشكل مذهل ولن ترميها بعد الآن !

تعرف على 6 أنواع من النساء يكرهها الرجال مهما كان نسبها أو جمالها ؟

نادية الجندي تتعرض للسرقة بفلتها الخاصة ... والتحقيقات تكشف مفاجأة بشأن هوية الجاني < أقرب الناس لها>

الراقصة لوردينا : لن تصدق عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها وديانتها. . والمفاجأة في مهنة والدتها؟!

الإكثار من تناول هذا المشروب الشهير يضعف خلايا الدماغ و يؤدي إلى الخرف .. تجنبه فورا

منها تنظيم كوليسترول الجسم .. 6 فوائد جبارة لتناول حبة واحدة من هذه الفاكهة اللذيذة يوميًا - تعرف عليها

القرنفل و الليمون أسرار الخلطة الجبارة تبحث عنها جميع النساء في غرفة النوم .. كيفية استخدامه ؟

مالذي وجدته الفنانة دنيا سمير غانم جوار قبر والديها واثار غضبها بشده ؟ | شاهد الفيديو

سر لا يعرفه الجميع .. هذه الفنان الكبير تزوج ميرفت أمين لمدة عام واحد فقط .. لن تتوقع من هو ؟ | شاهد صورهما معًا

صدمة تهز الوسط الفني .. مشهورة سعودية تفاجى الجميع بنشر صورتين لها احدها بالنقاب و الأخرى عارية تماما | شاهد

يضع سره بأضعف خلقه .. بذور هذه الفاكهة تخلصك نهائيا من تصلب الشرايين وضعف الانتصاب

اعلامية شهيرة تصدم الوسط الفني وترسل صورها عارية تماماً لفنان مصري .. وردة فعل غير متوقعة من الأخير | تفاصيل مثيرة

اقرأ أيضاً : ليس أبو زهرة .. ستتفاجأ اذا عرفت من كان سيقوم بدور «المعلم إبراهيم سردينة» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

اقرأ أيضاً : الفنانة الكبيرة نجمة مصر الأولى .. ضربها عادل إمام واحتضنتها شادية وفاجأت عمر الشريف .. فمن تكون ؟

اقرأ أيضاً : ابنة فنانة مصرية شهيرة تفجر مفاجأة صادمة : زوجي خدرني لينام معي هو وصديقه | تفاصيل مروعة!!

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وقال: قبل الحج بثلاث أيام أثناء استعدادي للسفر أخبرني بعض الأصدقاء أن الفنان أحمد زكي سافر لأداء فريضة الحج.

وأضاف سعد: استغربت جدا وقولت ليهم مش معقولة.. بس عرفت أن شهيرة وراء اقناعه بأداء الفريضة واستلمت منه جواز سفره وساعدته في إجراءات سفره كلها

وتابع: قابلت أحمد بعد رجوعه وسألته عملت ايه؟، رد: خدت كتاب كده وأنا داخل الحرم وربطت لبس الإحرام وعندما شاهدت الكعبة دخلت في حالة ذهول ولبس الإحرام وقع مني والناس قعدت تتفرج عليا، وبعدين مسكت الكتاب عشان أقرأ منه مبقتش شايف حاجة خالص من الخضة، بعدين قولت لربنا: (ما أنت عارف كل حاجة ما أنت عارفني ما أنت اللي عملت فيا كده وأنت اللي خلتني أحمد زكي.. ساعدني.. أعملي بقي اللي أنا عايزه.

واختتم سعد حديثه: أنا سعيد جدًا أنه (زكي) مقراش من الكتاب ووجه كلامه لربنا على طول.. وتخاطب مع الله مباشرة.. قد كده كان زكي راجل تلقائي وبسيط.

والفنان الكبير أحمد زكي عبد الرحمن من مواليد 18 نوفمبر 1949 ممثل ومنتج مصري راحل، ولد في مدينة الزقازيق وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.

كان أول ظهور له في مسرحية حمادة ومها عام 1967أثناء دراسته في المعهد (وكان يقلد الفنان محمود المليجي)، وكان أول ظهور له على شاشة السينما في فيلم ولدي عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي، كان أول دور بطولة مُطلقة له أمام سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي عام 1978 وقدم بعدها العديد من الأفلام البارزة، ويعتبر أحمد زكي ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل مئة فيلم مصري عام 1996 حيث له في القائمة ستة أفلام وهم: البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت، وحصل أحمد زكي على عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 و مهرجان الإسكندرية عام 1989.

وتوفي أحمد زكي في 27 مارس 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وكان لم ينتهي من استكمال باقي تصوير فيلم حليم الّذي كان آخر أفلامه، وتمّ عرض الفيلم بعد وفاته عام 2006.

المصدر | أخبار العرب - السلطة