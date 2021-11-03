الرياض - محمد الاطلسي - حلت قبل وتحديدا في 13 يناير، ذكرى رحيل الفنانة مديحة كامل، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1997.

من مواليد 3 أغسطس عام 1948، بمحافظة الأسكندرية، بدأت رحلتها في عالم الفن عام 1964 بمجموعة من الأدوار الصغيرة في المسرح والسينما، ويعد فيلم “30 يوم في السجن” شرارة الانطلاق في مشوارها، إذ لمع اسمها بعد هذه التجربة.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

كنز من العجائب .. هذا ما سيحدث عند حرق ورق الغار في المنزل كل يوم .. ستدهشك النتائج بلا شك

سممت زوجها بلا رحمة وقبل وقبل أن تفارق روحه الحياة أخبرها بسر خطير جعلها تنتحر على الفور ؟

هذه الفنانة المصرية الشهيرة فاجأها الموت وهي تقرأ القران الكريم بعد صلاة الفجر .. شاهد من هي ؟

أشهر فنانة فائقة الجمال عاشت مزدوجة الديانة و أجاز لها الشعرواي الصلاة بدون وضوء .. والمفاجأة في السبب ؟

رد فعل ذكي وغير متوقع من الفنان أحمد زكي عندما سقطت ملابس الإحرام منه أمام الكعبة | تفاصيل مثيرة

يغنيك عن الفياجرا .. عشبة جبارة متوفرة بقوة ورخيصة الثمن يحتاجها جميع الرجال .. اليك طريقة استخدامه!

لكل من يعاني من قشرة الرأس.. إليك أسبابها وكيفية التخلص منها بطرق بسيطة وغير متوقعة ؟

معجزة علاجية لا يدركها الكثيرون : بذور هذه الفاكهة تنظم مستوى السكر في الدم بشكل مذهل ولن ترميها بعد الآن !

تعرف على 6 أنواع من النساء يكرهها الرجال مهما كان نسبها أو جمالها ؟

الراقصة لوردينا : لن تصدق عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها وديانتها. . والمفاجأة في مهنة والدتها؟!

الإكثار من تناول هذا المشروب الشهير يضعف خلايا الدماغ و يؤدي إلى الخرف .. تجنبه فورا

منها تنظيم كوليسترول الجسم .. 6 فوائد جبارة لتناول حبة واحدة من هذه الفاكهة اللذيذة يوميًا - تعرف عليها

القرنفل و الليمون أسرار الخلطة الجبارة تبحث عنها جميع النساء في غرفة النوم .. كيفية استخدامه ؟

مالذي وجدته الفنانة دنيا سمير غانم جوار قبر والديها واثار غضبها بشده ؟ | شاهد الفيديو

سر لا يعرفه الجميع .. هذه الفنان الكبير تزوج ميرفت أمين لمدة عام واحد فقط .. لن تتوقع من هو ؟ | شاهد صورهما معًا

صدمة تهز الوسط الفني .. مشهورة سعودية تفاجى الجميع بنشر صورتين لها احدها بالنقاب و الأخرى عارية تماما | شاهد

يضع سره بأضعف خلقه .. بذور هذه الفاكهة تخلصك نهائيا من تصلب الشرايين وضعف الانتصاب

اعلامية شهيرة تصدم الوسط الفني وترسل صورها عارية تماماً لفنان مصري .. وردة فعل غير متوقعة من الأخير | تفاصيل مثيرة

اقرأ أيضاً : ليس أبو زهرة .. ستتفاجأ اذا عرفت من كان سيقوم بدور «المعلم إبراهيم سردينة» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

اقرأ أيضاً : الفنانة الكبيرة نجمة مصر الأولى .. ضربها عادل إمام واحتضنتها شادية وفاجأت عمر الشريف .. فمن تكون ؟

اقرأ أيضاً : ابنة فنانة مصرية شهيرة تفجر مفاجأة صادمة : زوجي خدرني لينام معي هو وصديقه | تفاصيل مروعة!!

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

ورغم نجاحها وتألقها في السينما والمسرح والتلفزيون، قررت مديحة كامل في أبريل 1992، الاعتزال وارتداء الحجاب، وفي 13 يناير 1997 فارقت الحياة.

خلال مشوارها الفني قدمت مديحة كامل العديد من الشخصيات، وصنّفها البعض ممثلة إغراء فيما يراها كثيرون بأنها قدمت أدواراً جريئة بالمقارنة مع زميلاتها، منها فيلم “فتاة شاذة” للمخرج أحمد ضياء الدين مع شويكار ورشدي أباظة، وهو الفيلم الذي تسبب في طلاقها لغيرة زوجها الشديدة، بعد ان انطلقت شائعات تؤكد قصة حب بينها وبين رشدي أباظة، كما تردد في نفس الفترة عن قصة حب بينها وبين أحمد رمزي، وهي الشائعات التي نفتها مديحة كامل بعد ذلك.

تزوجت مديحة كامل 3 مرات، الزيجة الأولى كانت من رجل الأعمال محمود الريس والد ابنتها ميريهان، والثاني من المخرج السينمائي شريف حمودة، والزيجة الثالثة من المحامي جلال الديب.

عند تصويرها فيلم “بوابة ابليس”، شعرت بعدم رغبتها في استكماله واعتزلت الفن في عز النجومية لتكمل الفيلم دوبليرة مكانها ويحقق نجاحًا كبيرًا في السينمات.

وتوفيت في 13 يناير بعد أدائها لصلاة الفجر وقراءة سورة البقرة بعد صراع مع المرض.