عبد الله بالخير يصدم الجمهور فى أحدث ظهور له

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعى فيديو جديد للفنان الإمارتى عبدالله بالخير وهو يظهر بلوك مختلف و بتسريحة شعر غريبة اثارت الجدل عبر مواقع التواصل الأجتماعى ما بين السخرية والإعجاب .

من ناحية اخرى كان عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، تداولوا مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة منتقبة وهي تتجه مسرعة نحو مسرح حفل تجاه فنان يرتدي ملابس مشابهة للفنان الإماراتي عبدالله بالخير، ما جعل البعض يروج ان الفتاة اقتحمت الحفل من أجل تقبيله.

وزاد من انتشار الفيديو قيام الإعلامية الكويتية مي العيدان بنشره وتأكيدها انه مقطع يخص عبدالله بالخير، إذ علقت قائلة: «معجبة هاجمت عبدالله بالخير»، ما جعل البعض يتداول الفيديو بشكل اكثر كثافة، ولم يتبينوا دقته.

وتبين أن مقطع الفيديو المتداول يعود إلى 3 سنوات ماضية، وما هو إلا لقطة من مسرحية بعنوان "قروش البيت" والشخص الذي كان يغني ويرتدي ثيابا حمراء على المسرح، هو ممثل كان يقلد الفنان عبدالله بالخير خلال العمل فقط، وظهر يغني أغنيته "ليلاة ما ليلاة".