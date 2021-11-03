شاهد.. درة تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة التونسية درة زروق صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لتخطف أنظار متابعيها بأحدث إطلالاتها. وظهرت “درة” في الصور باطلالة ساحرة و مبهجة حيث ارتدت فستان باللون اللبني و البينك مما اثارت اعجاب متابعيها. ومن الناحية الجمالية وضعت "درة" لمسات ناعمة من المكياج مع أحمر شفاه باللون الكشمير .

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