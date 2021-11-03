“سيبوها في حالها يا عالم يا سفلة”.. رسالة شديدة اللهجة من شقيق ياسمين عبدالعزيز لمروجي الشائعات

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان الشاب وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز حقيقة تدهور حالة الفنانة الصحية مرة أخرى، بعدما تفاقم تداول ذلك النبأ على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، ووجه وائل رسالة شديدة اللهجة لمروجي هذه الشائعات.

وكتب وائل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كل يوم من ساعة ما رجعت من السفر خبر عن وفاتها أو نقلها العناية المركزة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكو.. ارحمونا شوية هي كويسة الحمد لله وسيبوها في حالها يا عالم يا سفلة.

وفي سياق متصل، عادت ياسمين عبد العزيز إلى مصر منذ ما يقرب من شهر، بعد رحلة علاج استغرقت بضعة أشهر في سويسرا بمتابعة طبيبها الخاص هناك، وذلك بعد تدهور حالتها في مصر إثر خطأ طبي تعرضت له حينما خضعت لعملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يعد مسلسل اللي مالوش كبير هو آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية، الذي نافست به في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2021، وشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي والفنان خالد الصاوي.

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