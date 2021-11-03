“محتاجة دعواتكم”.. نورهان تطلب الدعاء لوالدتها بعد تعرضها لوعكة صحية

ابو ظبي - احمد الجزار - طالبت الفنانة نورهان الدعاء لوالدتها بسبب مرورها بوعكة صحية خلال هذه الأيام.

ونشرت عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، صورة تجمعهما مصحوبة بتعليق :” نحتاج دعواتكم باسترداد الصحة ، اتم الله الصحة علي امهاتنا جميعاً و جنبهن الالم”.

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وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع المنشور، وتلقت نورهان عدد كبير من الدعوات بالصحة والسلامة لوالدتها، فكتبت إحدي متابعيها :” ربنا يحفظها ويبارك في عمرها ويرزقك برها”، وقالت أخري :” ربنا يشفيها ويعافيها ويخلهالك وتقوم بالسلامة”.

وكان أخر أعمال نورهان في رمضان الماضي، مسلسل “بين السما والأرض” مع النجم هانى سلامة، العمل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه على مدار 15 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل “بين السما والأرض” خلال يوم واحد، وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص، لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية وغيرها.

وكانت الفنانة نورهان، خضعت لجلسة تصوير جديدة، وظهرت فيها بإطلالة غاية فى الجمال والأناقة، حيث ارتدت فستانًا طويلاً من اللون الأبيض، ونشرت نورهان – حينها – صورًا من جلسة التصوير عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها متغزلين فى جمالها وإطلالتها.