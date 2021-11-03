استولت على مصوغاتي وهربت للإسكندرية.. أول تعليق من نادية الجندي بعد سرقتها من الخادمة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة نادية الجندي تفاصيل واقعة سرقة مصوغاتها الذهبية على يد خادمتها من فيللتها الكائنة على طريق مصر إسكندرةي الصحراوي، بعد إلقاء قوة أمنية القبض على المتهمة، التي أقرت باعترافها للواقعة بعد اشتباه رجال المباحث فيها عقب التأكد من سلامة مداخل ومخارج الفيلا.

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