“نتفليكس” تكشف عن برومو الحلقات الأخيرة لمسلسل “لاكاسا دي بابيل” ونهاية البروفسير وعصابته

ابو ظبي - احمد الجزار - يتبقى شهر واحد فقط على نهاية واحدة من أشهر عمليات السطو في التاريخ، ثلاثون يوماً حتى يشهد العالم مصير البروفيسور (Álvaro Morte) وعصابته في مسلسل La casa de papel.

كشفت نتفليكس في بيان رسمي لها اليوم عن الإعلان الرسمي للمجلد الثاني من الجزء الاخير لمسلسل البروفيسور، وهي الحلقات الخمس التي سوف تشهد نهاية عملية السطو عند عرضها عالمياً يوم ٣ ديسمبر.

فارقت طوكيو (Úrsula Corberó) الحياة، ولا يزال العدو يحوم مجروحا داخل بنك إسبانيا، ولكنه أكثر خطورة مما كان رغم جراحه، وعلى الرغم من مواجهتهم لأحلك اللحظات وأعظم التحديات حتى الآن، إلا أن العصابة تضع خطة لإخراج الذهب دون أن يلاحظ أحد، وكي تزيد الأمور سوءاً، يرتكب البروفيسور أكبر خطأ في حياته.

تضع العصابة خطة لإخراج الذهب بدون أن يلاحظ أي أحد، على الرغم من مواجهتهم لأحلك اللحظات وأعظم تحدياتهم حتى الآن. وكي تزيد الأمور سوءاً، يرتكب البروفيسور أكبر خطأ في حياته.

وكانت نتفليكس قد كشفت عن الإعلان التشويقي والصور الأولى من المجلد الثاني للجزء الخامس من مسلسل La casa de papel، والذي سوف يعرض عالمياً في3 ديسمبر المقبل. فهذه هي الحلقات الخمس الأخيرة التي ستشهد نهاية عملية السطو.