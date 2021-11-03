صادم : لن تصدق كيف ظهرت الفنانة« هنا الزاهد» بشكل مختلف عن الأن .. شاهد كيف كان شكلها الحقيقي .. صورة قديمة تفضح المستور !!

الرياض - محمد الاطلسي - تداولت مواقع اخبارية و اعلامية على امتداد الأسابيع الماضية موقف غير متوقع تعرضت الفنانة المصرية هنا الزاهد لموقف محرج بعد مشاركتها الجمهور اطلالة قديمة من الصيف الفائت ببلوز قطع مكشوف الأكتاف أصفر اللون وشعرها الكيرلي الأصفر عبر حسابها الرسمي في انستجرام.

وهاجم قسم من الجمهور الزاهد بسبب الفرق الواضح في اطلالتها القديمة واطلالاتها الحالية التي فضحت عمليا تجميل حديثة خضعت لها الزاهد مؤخراً.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

مالا تعرفه عن الفنانة«حنان شوقي » .. تزوجت مرة واحدة فقط وانفصلت عنه وانضمـ.ـت للصـ.ـوفية بعد رؤية الرسول (ص ) .. والمفاجأة في اسمها الحقيقي وعلاقتها بالزعيم؟

لن تتخيل كيف اصبح شكل الفنانة «وفاء مكي» بعد اختفائها عن الأنظار لسنوات طويلة .. شاهد الفرق؟

احذر و بشدة .. ظهور هذه العلامة في نومك تشير لنقص حاد في فيتامين B12 .. عواقبه وخيمة جدا

معجزة قلبت حياته راسا على عقب أثناء غسل زوجته الحامل المتوفية! كيف حدث ذلك ؟

سمم والدته بلا رحمة و قبل ان تلفظ نفسها الأخير اخبرته بالسر الصادم الذي جعله يسقط مشلولا على الفور !

لن تصدق : هذا الرجل الشهير هو والد الفنانة الامارتية «احلام » والمفاجأة في مهنته ؟ ( شاهد الصور )

نصائح اغلى من الذهب .. هذه ما يجب عليك فعله فورا اذا ظهرت عليك اعراض ارتفاع الكوليسترول .. تعرف عليها؟

جنون الشهوة .. امرأة مصرية تمارس الرذيلة مع 6 رجال بنفس الوقت وهكذا كانت النهاية! | تفاصيل صادمة

اذهلت الأطباء .. السر في هذه الفاكهة اللذيذة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل غير متوقع | احرص على تناولها

مفاجأة فنية .. الكشف عن الديانة الحقيقية للفنانة« عبلة كامل » التي أخفتها عن الجميع .. والمفاجأة في عدد زيجاتها | ستنصدم بالأسماء !

لمرضى السكري .. لن تشتري الأنسولين بعد اليوم : تناول هذه المشروبات المنزلية تضبط مستوى السكر في الدم خلال دقائق ( تعرف عليها )

لن تصدق .. هذا الرجل هو والد الزعيم «عادل إمام » والمفاجأة في مهنته الحقيقية التي أخفاها الزعيم عن الجميع! | شاهد الصورة

تزوج الطبيبة صديقة زوجته بعد وفاتها .. وفى ليلة الزفاف اكتشف الكارثة القاتله التي جعلته ينهار على الفور !

سممت زوجها بلا رحمة وقبل وقبل أن تفارق روحه الحياة أخبرها بسر خطير جعلها تنتحر على الفور ؟

أشهر فنانة فائقة الجمال عاشت مزدوجة الديانة و أجاز لها الشعرواي الصلاة بدون وضوء .. والمفاجأة في السبب ؟

رد فعل ذكي وغير متوقع من الفنان أحمد زكي عندما سقطت ملابس الإحرام منه أمام الكعبة | تفاصيل مثيرة

يغنيك عن الفياجرا .. عشبة جبارة متوفرة بقوة ورخيصة الثمن يحتاجها جميع الرجال .. اليك طريقة استخدامه!

يضع سره بأضعف خلقه .. بذور هذه الفاكهة تخلصك نهائيا من تصلب الشرايين وضعف الانتصاب

الراقصة لوردينا : لن تصدق عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها وديانتها. . والمفاجأة في مهنة والدتها؟!

الإكثار من تناول هذا المشروب الشهير يضعف خلايا الدماغ و يؤدي إلى الخرف .. تجنبه فورا

القرنفل و الليمون أسرار الخلطة الجبارة تبحث عنها جميع النساء في غرفة النوم .. كيفية استخدامه ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

بينما اختار القسم الأكبر من النتابعين ترك العديد من عبارات الغزل على اطلالة الزاهد والثناء على موهبتها في عالم السينما والدراما المصرية رفقة زوجها النجم أحمد فهمي .

والجدير بالذكر ان الزاهد كانت قد أعلنت عن مشاركتها في بطولة مسلسل حلوة الدنيا سكر رفقة العديد من نجوم مصر كما احتلت الترند في وقت سابق في موسم الأعياد ببطولة فيلمها الغشالية رفقة أحمد حاتم.

ويشار الى ان الزاهد تعرضت لهجوم عنيف بعد تصريحات زوجها المثيرة في عيد ميلاده والتي جاء فيها بأن زوجته هنـا عرفت كيف تروضه مما استدعى هجوم جمهور أحمد فهمي عليها بشكل عنيف في وقتها .