الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة المصرية “وفاء مكي” من مواليد 12 مايو 1966 بقرية “كفرنواي” التابعة لمركز “زفتى” بمحافظة الغربية، وهى حاصلة على شهادة الدبلوم التجاري.

كانت على موعد مع الشهرة من خلال عدد من الأدوار الصغيرة، أهمها المسلسل الشهير “ذئاب الجبل”، التى جسدت فيه شخصية مهجة وكانت وش السعد عليها.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

مالا تعرفه عن الفنانة«حنان شوقي » .. تزوجت مرة واحدة فقط وانفصلت عنه وانضمـ.ـت للصـ.ـوفية بعد رؤية الرسول (ص ) .. والمفاجأة في اسمها الحقيقي وعلاقتها بالزعيم؟

لن تتخيل كيف اصبح شكل الفنانة «وفاء مكي» بعد اختفائها عن الأنظار لسنوات طويلة .. شاهد الفرق؟

احذر و بشدة .. ظهور هذه العلامة في نومك تشير لنقص حاد في فيتامين B12 .. عواقبه وخيمة جدا

معجزة قلبت حياته راسا على عقب أثناء غسل زوجته الحامل المتوفية! كيف حدث ذلك ؟

سمم والدته بلا رحمة و قبل ان تلفظ نفسها الأخير اخبرته بالسر الصادم الذي جعله يسقط مشلولا على الفور !

لن تصدق : هذا الرجل الشهير هو والد الفنانة الامارتية «احلام » والمفاجأة في مهنته ؟ ( شاهد الصور )

نصائح اغلى من الذهب .. هذه ما يجب عليك فعله فورا اذا ظهرت عليك اعراض ارتفاع الكوليسترول .. تعرف عليها؟

جنون الشهوة .. امرأة مصرية تمارس الرذيلة مع 6 رجال بنفس الوقت وهكذا كانت النهاية! | تفاصيل صادمة

اذهلت الأطباء .. السر في هذه الفاكهة اللذيذة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل غير متوقع | احرص على تناولها

مفاجأة فنية .. الكشف عن الديانة الحقيقية للفنانة« عبلة كامل » التي أخفتها عن الجميع .. والمفاجأة في عدد زيجاتها | ستنصدم بالأسماء !

لمرضى السكري .. لن تشتري الأنسولين بعد اليوم : تناول هذه المشروبات المنزلية تضبط مستوى السكر في الدم خلال دقائق ( تعرف عليها )

لن تصدق .. هذا الرجل هو والد الزعيم «عادل إمام » والمفاجأة في مهنته الحقيقية التي أخفاها الزعيم عن الجميع! | شاهد الصورة

تزوج الطبيبة صديقة زوجته بعد وفاتها .. وفى ليلة الزفاف اكتشف الكارثة القاتله التي جعلته ينهار على الفور !

سممت زوجها بلا رحمة وقبل وقبل أن تفارق روحه الحياة أخبرها بسر خطير جعلها تنتحر على الفور ؟

أشهر فنانة فائقة الجمال عاشت مزدوجة الديانة و أجاز لها الشعرواي الصلاة بدون وضوء .. والمفاجأة في السبب ؟

رد فعل ذكي وغير متوقع من الفنان أحمد زكي عندما سقطت ملابس الإحرام منه أمام الكعبة | تفاصيل مثيرة

يغنيك عن الفياجرا .. عشبة جبارة متوفرة بقوة ورخيصة الثمن يحتاجها جميع الرجال .. اليك طريقة استخدامه!

يضع سره بأضعف خلقه .. بذور هذه الفاكهة تخلصك نهائيا من تصلب الشرايين وضعف الانتصاب

الراقصة لوردينا : لن تصدق عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها وديانتها. . والمفاجأة في مهنة والدتها؟!

الإكثار من تناول هذا المشروب الشهير يضعف خلايا الدماغ و يؤدي إلى الخرف .. تجنبه فورا

القرنفل و الليمون أسرار الخلطة الجبارة تبحث عنها جميع النساء في غرفة النوم .. كيفية استخدامه ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

كما عرفها الجمهور أيضا من خلال شخصيتها فى فيلم “ضد الحكومة” والذى أثار جدلا كبيرا وقت عرضه، وهو نفس الجدل الذى حققه فيملها الشهير فى التسعينات “لحم رخيص” خصوصا مع جرأته فى تناول قضية مهمة وحساسة.

وفاء مكي نجمة حقبة التسعينيات في السينما والدراما التلفزيونية، والتي اشتهرت بتجسيد شخصية ابنة المعلمة فضة في مسلسل «الراية البيضاء»، ومهجة مع «ذئاب الجبل».

أيضا الممثلة وفاء مكي واجهت في حياتها الكثير من الشدائد أهمها وأصعبها على الإطلاق تجربة دخولها السجن لمدة 10 سنوات.

مع بداية عام 2001 تحولت من نجمة صاعدة إلى متهمة في قضية شغلت الرأي العام، ولاحقتها عدسات المصورين أثناء مثولها للتحقيق بتهمة تعـ , ـذيب الخادمتين الشقيقتين “مروة وهنادي” أحمد فكري، واحتـ , ـجاز الأولى في مرحاض شقة وفاء مكي في الجيزة وكيـ , ـها بالنار في أماكن من جسـ , ـدها بمساعدة والدتها وابن خالتها.

حيث أصدرت محكمة جنايات المنوفية في عام 2001، حكماُ بمعاقبة والدتها وابن خالتها، بالحبس لمدة عام، وصدر حكم قضائي بسجنها 10 سنوات خُففت إلى 3 سنوات، وبعد انتهاء فترة العقوبة في 5 نوفمبر 2004، اختفى بريقها الفني، وتوارت عن الأضواء.

بعد سجن 3 سنوات واحتجاب لـ7 أخرى، استضاف الإعلامي محمد الغيطي في برنامجه “صح النوم” على شاشة LTC الفنانة المبتعدة عن الأضواء “وفاء مكي”.

وفاء مكي ظهرت في المقابلة من دون تبدو عليها علامات التقدم بالعمر، بل بدت أكثر شباباً كما ظهرت بزيادة وزن كبيرة ولكن وجهها لا يزال كما هو وكأن السنوات لم تمر عليها.

كما تداولت بعض صفحات السوشيال ميديا صورة حديثة لها ظهرت فيها بالحجاب.