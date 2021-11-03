مالا تعرفه عن الفنانة«حنان شوقي » .. تزوجت مرة واحدة فقط وانفصلت عنه وانضمـ.ـت للصـ.ـوفية بعد رؤية الرسول (ص ) .. والمفاجأة في اسمها الحقيقي وعلاقتها بالزعيم؟

الرياض - محمد الاطلسي - قد مـ.ـتها أبلة فضيلة للجمهور وهي في عمر الثامنة من خلال برنامج «غنوة وحدوتة» وكان لها موهبة في التمثيل والتقـ.ـليد أيضا، وتخـ.ـرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990. لم تصبح واحدة من نجمات الصـ.ـف الأول ورغـ.ـم ذلك مازال يتذكر الجمهور أدوار الفنانة المصرية حنان شوقي، والتي ذا ع صيتها في فترة الثنانينات والتسعينات. حنان شوقي اسمها الحقيقي سيدة أمين، ولدت في المنصورة عام 1967 نشأت في حي شبرا، وتلقت الفنانة تعليما أزهريا، واشتهـ.ـرت بغناء التواشـ.ـيح الدينية منذ طفـ.ـولتها في المدرسة.

حنان شوقي قد مـ.ـت عدد من الأدوار الهامة التي يتذكرها الجمهور ومنها: «ليالي الحلمية، البخـ.ـيل وأنا، شارع المواردي، يوم عسل ويوم بصل»، وحقـ.ـقت نجاحا ملـ.ـحوظا من خلال دورها في مسلسل «عسـ.ـكر في المعسـ.ـكر». اختارها الفنان عادل إمام عام 1993 للعمل معه في فيلم «الإرهـ.ـابي»، وحققـ.ـت نجاحا ملحـ.ـوظا من خلال عملها معه. حنان شوقي لم تتزوج في حياتها إلا مرة واحدة من هشام الشلقاني شقيق زوجة الفنان عادل إمام السيدة هالة الشلقاني، ولكنها انفصـ.ـلت عنه دون إنجـ.ـاب. ابتـ.ـعدت لفترة عن التمثيل وانضمـ.ــ.ـت للطرق الصوفية الخليلية وعند ما سؤلت عن ذلك في برنامج «خط الحياة»، قالت إنها رأت في شهر رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت حسب قولها رؤية ظاهرية.

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وأكدت أنها تشعر بسلام داخلي وراحة نفسية كلما زارت “آل بيت النبي”، وتابعت: “آل البيت هم سفينة النجاة، ومصر محبة لآل بيت سيدنا الرسول، ومصر بلد وسطية وهي بلد الأخـ.ـلاق وبلد الحب الذي ينبع من تمسكنا بأخلاقهم”. وأشارت إلى أنها من مريدي الأولياء، وتزور قبـ.ـر سيدنا الحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، والسيد البدوي، وأبو الحسن الشاذلي، وإبراهيم الدسوقي. الفنانة المصرية أثا رت حولها ضجة كبيرة عند ما ذهبت بصحبة الفنان أحمد ماهر إلى العراق، واتهـ.ـمـ.ـت بترويجها للمذهب الشيـ.ـعي، ولكنها قالت إنها ذهـ.ـبت لد عم حكـ.ـومة العراق.

كان آخـ.ـر اعمالها الفنية مسلسل «بيت السلايف»، عام 2018، ثم شاركت في الجزء الثاني من مسلسل «الأب الرو حي»، عام 2018. المصدر الشرقية تو دي