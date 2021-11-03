ميرفت أمين عن دلال وسمير غانم: “بكلمهم كتير وحاسه أنهم موجودين معايا” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت النجمة ميرفت أمين عن صديقيها الراحلين وهما النجم سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، في أول ظهور إعلامي لها منذ وفاتهما، وتحديدًا خلال لقائها ببرنامج “the insider بالعربي” الذي يعرض عبر شاشة دبي.

ميرفت أمين عبرت عن مدى اشتياقها لصديقيها الراحلين، ولفتت إلى أنها دائمًا ما تتخيل أنهما متواجدين معها وتتحدث إليهما فقالت: “بقول لهم وحشتوني أوي، أنا بكلمهم كتير وببقى حاسة أنهم موجودين معايا”، وهو ما أثار حزن متابعي الفنانة القديرة وتمنوا لها الصبر على فقدان صديقيها المقربين ومن قبلهما الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أيضًا.

وعن كيفية مواساتها لإيمي ودنيا سمير غانم بعد رحيل والديهما، أكدت ميرفت أمين أنها تزورهما باستمرار ويحاولن جميعًا استعادة الذكريات الجيدة عن سمير غانم ودلال عبد العزيز، وتابعت: “إيمي ودنيا بالنسبة لي هم ولادي، وبيقولوا لى يا مامتي أو مامتنا، وبروح لهم كل فترة وبنقعد مع بعض وبنحاول نفتكر دايما الحاجات اللذيذة وربنا يصبرهم ويقويهم”.

وطمأنت ميرفت أمين جمهورها على حالتها بعد وفاة صديقيها سمير غانم ودلال عبد العزيز، الذي بسببه قررت تأجيل تصوير أحدث أعمالها “حكايتي مع الزمان” ضمن مسلسل “إلا أنا”، ولفتت إلى أنها حاولت تخطي أحزانها وقررت استكمال تصوير المسلسل الذي بدأ عرضه مؤخرًا.

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وقصة “حكايتي مع الزمان” يشارك في بطولتها بجانب ميرفت أمين، كل من أحمد خليل، أشرف زكي، هايدي رفعت، حازم إيهاب، رحاب عرفة، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، ومن تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد، وإخراج أحمد حسن.