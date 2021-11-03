إيمان الحصري تعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا: الحمد لله على تجدد العافية

ابو ظبي - احمد الجزار - عادت الإعلامية إيمان الحصري، اليوم الأربعاء، إلى مصر عقب إجراء عملية جراحية في ألمانيا يوم 5 أكتوبر الماضي.

وأعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري، عودتها إلى مصر بعد إجراء جراحة دقيقة في ألمانيا لمعالجة الخطأ الطبي الذي تعرضت له في عملية سابقة، وما ترتب عليها من مضاعفات.

وكتبت عبر صفحتها على “فيسبوك”،في منشور لها اليوم: “الحمد لله على تجدد العافية وبقاء النعمة.. الحمد لله دائماً وأبداً”.

وعقب الجراحة استمرت إيمان الحصري تحت الملاحظة لمدة ٣ أسابيع حتى عادت مجددًا إلى مصر.

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